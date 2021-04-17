別以為表面看似矜持的女性不愛主動！搜狐網命理專欄點名，白羊、射手、天秤以及天蠍座的女性最受不了異性誘惑，只要面對心儀的人就會把持不住，更熱愛大方出手追求。

▍1. 白羊女

對於火象星座的白羊女來說，任何事情只要喜歡，都該乾脆直接表達，所以當她們遇到心儀對象時，就會直接出手並狂熱追求！白羊座喜歡憑感覺做事，她們無法抵抗帥氣男性的美色，甚至會做出許多明顯舉動來表達自己的愛意。畢竟白羊的行事風格開明大膽，她們是能頂著一張無辜純潔的臉，私下胡亂飆車的奇葩，一旦白羊女色心爆發的時候，絕不會因任何事而退縮。

▍2. 射手女

射手女崇尚自由，求知欲旺盛，又有點性早熟，面對顏值高的異性總是把持不住，也很容易一見鍾情，一旦她們看到了心儀的人就會花樣百出使出追求，完全不會感到扭捏，正所謂「色字當頭一把刀」，這對射手女來說是最佳描述。而陷入愛情後，她們會變得十分單純，以至於被騙了身後還被騙了心，如果不是她們玩膩了想要回頭，可能會一直沉迷在對方的美色當中無法自拔。

▍3. 天秤女

天秤女是極端的「顏控」，很注重感官，她們喜歡欣賞美好的事物，因此在遇見好看的異性時往往很難把持，但天秤女也很要求內在特質，她們會從多方面進行評估去選對象，但為了面子，即使內心再波濤洶湧，天秤女都會表現得非常淡定，給彼此的熱度帶來緩衝，她只會在言辭之中傳達暗藏想像空間的情話，在不痛不癢的話題中掩蓋好色的心。

▍4. 天蠍女

天蠍女有著異於常人的性需求，對於愛情有著強烈的渴望，在她們還沒遇到真愛之前，她們絕對不會放棄對美色的追求，因為她們喜歡和高顏值的人在一起，對天蠍來說，愛情本是一場遊戲，成功征服顏值高又有才華的異性才有快感。

(中時新聞網)