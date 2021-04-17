1名網友日前住院時，遭1名紅頭髮陌生女子自稱是親友，趁她離開病床時偷走現金1萬2千元，她事後將此事公開，才發現也有許多網友受害；有民眾爆料該紅髮女還會將超商的募款箱壓破偷錢；事後紅髮女看到文章後私訊原PO承認偷錢，表示願意賠償認錯，請求原PO撤銷報案並刪除爆料文章。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前生病住院，1名紅頭髮女子在他離開病床照X光時，偷偷闖入病床向隔壁病患說是他的朋友，紅髮女趁機將他包包裡的1萬2現金拿走，他當下回到病房才發現錢不翼而飛，報警提告並公布在網路上後，發現竟有一票網友也曾遭此人下手行竊。

1名網友日前住院時，遭1名紅頭髮陌生女子自稱是親友，趁她離開病床時偷走現金1萬2千元，她事後將此事公開，才發現也有許多網友受害。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

有網友在留言處說該紅髮女子會到處在超商與店員裝熟聊天，一直待帶櫃台附近，等到店員放下戒心後，她會偷偷用力壓爆放在收銀台的募款箱，將裏頭的錢拿走；她的照片被監視器拍下後，也被放在LINE社團上，讓地方的商家都要注意；也有人說她盜刷別人女友的錢，共1萬2千元，怒批「這種人無須留在這個社會了，有手有腳的」。

事後該紅髮女子透過臉書私訊該網友，她原先還稱遭到誤會，聽到對方有監視器畫面，將提交給警察時，她才承認是她所偷，還說願意賠償，希望對方撤銷報案、並將網路文章刪除，還請求對方不要將此事告知朋友。目前警方已介入調查。

1名網友日前住院時，遭1名紅頭髮陌生女子自稱是親友，趁她離開病床時偷走現金1萬2千元，她事後將此事公開，才發現也有許多網友受害。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

(中時新聞網)