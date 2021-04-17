女子找工作小心遇到色狼！台中就有一名女子小芬（化名），在網路看到一名古姓男子徵求英文家教，便前往應徵，結果古男第一次見面就對她伸出狼爪，先是觸碰大腿、小腿，後來得寸進尺將雙腳夾住小芬的腿狂磨蹭，還當著小芬的面手淫，小芬受到驚嚇立即到派出所報警提告，台中地院審理後依犯強制猥褻罪，將古男判處1年2月徒刑。

據了解，古男看到小芬傳訊息要應徵英文家教，遂約到便利商店見面洽談，不料聊到一半，古男竟不顧小芬一再閃躲，突然伸手撫摸她的右大腿內側、小腿，再用兩隻腳夾住小芬的腳上下摩擦，小芬嚇得將腿抽離，古男竟然直接在用餐區的座椅上脫下褲子手淫。

小芬面談後當晚就傳訊息拒絕擔任家教時，古男竟然詢問小芬：「有沒有認識可以接受戀足癖的朋友來當他的家教？」，小芬受到驚嚇，緊急到派出所報警提告。

古男在法院審理時辯稱，只是覺得小芬的小腿很漂亮，想看看而已，沒有猥褻犯意。但小芬表示，兩人當時是面對面坐著，古男談到一半開始用腳，摩擦她的腳背，後來就坐到她旁邊伸手觸碰她的腳，當下雖然有拍開對方的手與閃躲，接著就看到對方坐在椅子上手淫。

法官勘驗監視器畫面與小芬的證詞，認為古男欠缺對女性身體自主之權之重視，造成小芬身心傷痛，犯案後又否認犯行，未與對方達成和解，全案審理後依犯強制猥褻罪、累犯，判處1年2月徒刑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)