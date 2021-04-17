放棄台積電轉戰夜市更賺錢？一名男網友分享，他曾在台積電工作，看起來是個光鮮亮麗的工作，但上班時數與薪水不成正比，因此他選擇離職去夜市賣吃的，並表示自己每天只要工作6小時左右，就可賺1.5萬，真的是不轉職對不起自己，讓網友看了戰翻。

一名男網友日前在Dcard上分享PTT「台積電正妹工程師」的貼文說，當初在台積電工作的時候，還真的都沒有看過正妹，比較常看到肥宅，如果當初身邊的女同事都長這樣的話，他還是會離職，但可能會撐久一點。

男網友感嘆道，在台積電上班的工時與薪水不成正比，但在夜市賣吃的，平均每天賺1.5萬，工時才6個小時，還有機會認識可愛的飲料店妹子，真的是不轉職對不起自己。

從台積電工作跳到夜市擺攤，落差之大，讓許多網友看了質疑是幻想文，「隨便丟幾張照片就說是台積電工程師，也沒丟個識別證什麼的，我是不太相信」、「笑死，但妹子還是跟台積電的人走」、「夜市這麼好賺的話，你跟你妹就不用唸書了」、「放棄台積電去夜市？我不信」

對此，原PO也在留言處解釋，爸媽本來就是在夜市擺攤賣吃的，也靠這個養大他與妹妹，還存錢買下兩間店面與五間住家，目前妹妹在日本讀書，並買了一間房子。他表示，家中的兩間店都是全年無休，現在爸媽負責一間、而他負責另一間，以一年工作365天來算，他每天的平均薪資大概是1.5萬元左右，因此當初爸爸看見他在台積電工作的薪資條都忍不住罵三字經。

但也有網友直言，其實不要小看賣吃的，如果做得好的話，賺一排透天絕不是難事。像他家是開餐廳，而他本身在台積電工作，但每年薪資算下來，爸爸都比他多四倍。不過，做餐飲可怕的是幾乎全年無休、時間被綁死，備料和廚房等工作都很辛苦。

(中時新聞網)