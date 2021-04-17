台北醫學大學有意入主康寧大學董事會，進度深受各界關注，依照原定時序，教育部原擬於16日公告康寧董事徵求資訊，卻沒有如期刊登訊息，教育圈傳出恐在19日前後，教育部將對外公告遴選辦法。

對於此案，教育部長潘文忠近日回應十分保守，強調為籌組公益董事，教育部組成康寧學校財團法人董事推選小組，目前都在過程中，並且教育部的態度是尊重遴選小組。

私校工會理事長尤榮輝認為，對於康寧董事會運作最新情況，依照原定時序，教育部原擬於16日公告康寧董事徵求資訊，卻沒有如期刊登訊息，教育部有可能將在19日對外公告遴選辦法。

不過至於北醫入主康寧董事會，尤榮輝直說：「都還沒開始」，北醫如今態度是評估是否參加遴選。

尤榮輝提到，依照康寧董事會結構，一共13席，教育部希望的董事會比例為1：6：6，也就是1席康寧大學教師董事、6席個人董事、6席群組董事，但不能確定如此安排，各方人馬能否接受，「6人出資、7人出嘴，並影響決策權，這種不穩定、無法掌握決策權的董事會結構，（北醫）是否還要爭取？」

至於北醫併校康寧考量何在，尤榮輝則說，北醫校地小，而兩校又都在台北，如成功併校，有利擴張校地、辦校規模及影響力；再者，康寧的護理科系強勁，與北醫豐沛的醫療院所與學術資源結合，合併有利各方專業整合，互補有無，各蒙其利。

對此，台北醫學大學回應依舊低調，強調校方目前所進行者，乃係評估參與康寧大學董事遴選的可行性，以及如何透過該大學董事會助於康寧大學師生方案而已，尚無其他進㇐步規畫。

教育部也不願意正面回應遴選辦法公告時間，僅表示，依法院裁定及私校法規，組成康寧大學董事會推選小組，該小組業召開5次會議，教育部將依會議決議於近日內公告徵求董事候選人相關資訊，包括「推選小組委員名單」、「推選小組會議規範」、「康寧大學校務現況說明書」、「董事應繳交校務發展建議書」、「董事推選方式」等。

(旺報 )