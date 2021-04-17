部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」，常在社群網站與網友分享育兒日常，短短時間內累積一票死忠粉絲，去年4月才生下第5胎的她，昨（16日）宣布懷上第6胎的喜訊，更直言：「把小孩視為上帝的恩典，來幾個就生幾個」。

部落客林叨囝仔，昨（16日）宣布懷上第6胎的喜訊，她表示歷經1年3個月，經過了100多次的努力，終於成功懷上第6胎，不過懷上「小六」並非意外，畢竟本來就沒在避孕的夫妻倆，一直享受在專屬的關係當中，至於孩子一直以來都被夫妻視為上帝的恩典，從來都不曾去強求，更強調「來幾個就生幾個」，不過最要感謝的就是42歲仍舊老當益壯的隊友。

林叨囝仔表示這次驗到兩條線雖然開心，並非容易受孕的體質，尤其過去曾有過好幾次懷孕後，寶寶沒有心跳就流掉的經驗，因此這次還是要給醫生診斷過，聽到心跳才能比較安心，雖然家裡已經有五個小孩，坦言多一個其實差別不大，照顧上也不會有什麼困難，但唯一煩惱的就是「車子會坐不下」，更向大家喊話：「如果有推薦的車款，也麻煩留言給我們」。

對此，網友紛紛留言祝賀：「你家爸爸得知的反應，跟我家爸爸一樣耶，但我四個就累炸了，不打算再生下去了」、「林叨爸看得出來很得意，林叨媽成就解鎖，大開心」、「恭喜恩典滿滿的六寶媽咪，真的是太佩服你了」。

(中時新聞網)