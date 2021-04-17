台灣街頭總是可以發現令人驚喜的一幕，騎機車上路，最重要的零件之一就是後照鏡，不管事切換車道、注意來車，後照鏡功能相當重要，可以減少許多意外發生，一名網友在臉書分享一張照片，一輛看似普通的機車，卻藏著讓人笑翻的亮點，許多網友更是看了留言，才知道發生什麼事。

一名網友在臉書分享一張照片，僅標註兩個字「牙醫」，照片中是一名穿灰色連帽上衣的女騎士、戴著黑色安全帽、下半身穿黑色運動褲，乍看實在不懂原PO想要表達什麼意思，或是看見什麼有關「牙醫」的東西。

「牙醫」意思原來是指後照鏡(圖/取自臉書)

想不到亮點就是後照鏡，女騎士的後照鏡掛在手把上，外觀是圓圓的一顆，大小不超過手把，確實與牙醫看牙齒的口鏡一模一樣，貼切的比喻再對比照片，瞬間讓網友笑到不行，還有網友分享機車裝上與公車專用大小一樣後照鏡，反差對比不得不佩服網友實在幽默。

公車後照鏡也讓網友笑翻(圖/取自臉書)

後照鏡掀起網友討論(圖片截自臉書)

不少網友好奇，這種大小的後照鏡真的看的到嗎？有裝過的騎士表示「是看的到，不過視野很小，常常還是得直接轉頭看」，至於這麼迷你的後照鏡，是否有違法問題，其實只要有裝，不論大小驗車都會通過，根據《交通管理處罰條例》，除非破損、少一支、故障等，才會被罰錢。

(中時新聞網)