家扶基金會長期投入貧困家庭兒童認養服務，新竹家扶17日舉辦學校暨社區認養8所學校學童，與認養人、企業捐款人、義工等各界人士相見歡，於萬瑞森林樂園，展現學生的學習成果，並有合唱、傳統樂器及舞蹈表演與教學、手作體驗、畫畫接龍等工作坊，學生有表演舞台，也讓認養人看到孩子的成長。

新竹家扶認養8所學校包含尖石鄉的石磊、玉峰、嘉興、錦屏國小及尖石國中，關西鎮的玉山、錦山國小，及五峰鄉桃山民族實驗小學，學校多位於偏遠山區，多數長者在地務農、青年外出打拼，因此孩子生長家庭也多是隔代教養或單親、新住民家庭，不易取得學習資源，也少有補習、學習才藝的機會。

家扶基金會2016年起將認養服務擴展至學校及社區，打破過去認養人與兒童1對1的照顧模式，統籌每月的認養費，根據學校提出的經費，予以審核、擇項補助，幫助學校推動特色課程、課後照顧、多元才藝社團，也結合在地農耕及傳統特色，使學生能安全留校。

17日共有38組95位認養人、企業捐款人、義工夥伴及關心家扶服務的各界人士參與，投入家扶學校暨社區認養方案運作的錦屏國小張世傑主任表示，感謝家扶多年來持續支持學校發展合唱、推廣閱讀及學習歷程，今年度也獲得教育部的閱讀磐石獎肯定。也有學生透過家扶，學習桌球、舞蹈、節奏、繪畫和書法等多種才藝，感謝家扶讓他有機會可以參加比賽。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，8校師生與家扶去年便開始籌備此次的成果發表及互動交流活動，他也感謝認養人持續支持新竹家扶中心在偏鄉學校推動的認養，成為偏鄉學校另類的「家長後援會」，提供穩定的資源、減少學習機會落差。 新竹家扶中心也持續招募夥伴，加入關心偏鄉學子「家長」行列，有意願的民眾，也可電洽認養專線03-5678585或上網搜尋｢新竹家扶｣。

(中時 )