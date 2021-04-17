來自義大利Gelato堅持義大利師傅塞拉菲諾·帕尼奇獨家配方和比例。（馬卡諦提供）

為了想把這好吃的義大利GELATO的原汁原味引進台灣，圓一個夢想，馬卡諦創辦人何盈儒和台灣區總經理葉璨綿攜手，引進義大利比薩區師傅塞拉菲諾·帕尼奇，正式進軍台灣市場，去年八月在桃園市開啟馬卡諦義大利冰淇淋店這個品牌，今年4月台北第一家分店在誠品松菸開幕。

馬卡諦創辦人何盈儒長年在義大利經商，在義大利吃GELATO的口感，回到台灣，卻感嘆為什麼在台灣吃不到一模一樣口味的GELATO。並表示現今講求健康無負擔的時代，低脂、低糖、乳脂率低是重要特色，空氣含量低，且每日手工現作，非全靠機器大量生產，需依賴手工監製，且每一道工序與比例都是義大利師傅多年累積的經驗與寶藏，強力推薦畢生一定要嚐看看Gelato。

塞拉菲諾·帕尼奇於1952年2月28日出生在索亞內拉的小村莊，從小都在他父親布魯諾的小雜貨店和冰淇淋店度過。熱衷於使用天然和精選原料製成，展現出口感綿密、細緻且濃郁的完美冰淇淋。1984年，決定做一個策略性的突破。他變賣商店，便在義大利城市-聖雷莫買了一家酒吧、一家冰淇淋店和烤肉店，使該店成為全市最有吸引力的冰淇淋店之一。店裡總是擠滿了顧客和遊客，其中也包括名人和義大利音樂家，都是為了來品嚐獨特且優秀的冰淇淋或美味的咖啡。並在義大利最著名的城市裡，如米蘭，都靈，威尼斯和比薩等城市，開了許多冰淇淋店和酒吧。1998年，經過幾年的奔波，他決定回到托斯卡納，專心致志地從事冰淇淋生產，在比薩也開了許多冰淇淋店，其中兩家由他的大女兒經營。

總經理葉璨綿表示，在台灣地處亞熱帶，冰品消費市場極大，但市面上充斥的各式冰淇淋品牌多為美式ICE CREAM為主，而聞名世界的義式冰淇淋GELATO在台灣卻都為街邊小店，且礙於成本，大多放棄昂貴的義大利進口原料，而改推台灣在地或創意口味。終於在去年全球疫情最為艱鉅的時刻，馬卡諦選用頂級義大利進口的醬料、高規設備，以及嚴選台灣在地果農，一路穩紮穩打，研發多種口味，藉由義大利師傅以及創辦人挑剔的味蕾且注重食安，把關每一個Gelato口味，將最道地正宗的義大利口味原封不動帶來台灣，營業不到3個月，就擁有上萬名粉絲關注。

現在馬卡諦從桃園出發，四月台北分店在文創園區的誠品松菸B1樓開幕，結合異國優雅元素以及藍色主調等等設計風格，每一個細節都可以感受到匠心的微醺感。如果您喜歡義大利經典傳承Gelato，也喜歡在下午時段漫步在松菸誠品接受文創洗禮，並靜靜品嚐Gelato的濃郁細緻的口感與異國風味；桃園旗艦店除了提供多種義式Gelato口味、霜淇淋、飲品、咖啡、甜點、蛋糕、義式巧克力等多樣品項外，還特別規畫一處戶外區，邀請國內知名彩繪藝術創作公司繪製義大利知名風景畫牆，不用出國也可以在馬卡諦吃到正宗義大利Gelato冰淇淋，欣賞異國風景室內裝潢，已成網美打卡首選。

(中時 )