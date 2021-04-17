大林慈濟醫院發揮愛心，17日由副院長陳金城帶領，動員院內員工及家屬、志工近30人前往許先生家打掃。（大林慈濟醫院提供／張亦惠嘉縣傳真）

大林慈濟醫院發揮愛心，17日由副院長陳金城帶領，動員院內員工及家屬、志工近30人前往許先生家打掃。（大林慈濟醫院提供／張亦惠嘉縣傳真）

大林鎮三和里一處民宅一位許姓男子因無力打掃家園，造成居家環境惡臭、髒亂，甚至10年沒洗澡，大林慈濟醫院發揮愛心，17日由副院長陳金城帶領，動員院內員工及家屬、志工近30人，並邀約當地的三和國小與福田慈善會，一同前往關懷、打掃，讓原本堆滿雜物的三合院煥然一新。

當地慈濟志工簡素娥說，63歲的許先生，自幼父母雙亡，由叔父扶養長大，因無謀生能力，目前生活仰賴居住附近的堂兄弟資助，加上精神及生活自理能力差，導致居家環境髒亂、惡臭，堂兄弟及鄰居甚感困擾，於是求助慈濟，在三和里長簡春山幫忙下，並結合大林鎮公所清潔隊的力量，共同協助環境打掃。

慈濟醫院指出，一抵達目的地就看到屋內滿地垃圾及腐爛食物的味道交雜之下，大家在分配任務後，隨即動手清理，首先將屋外雜草去除，清出一條通道，接著再將屋裡的損壞的傢具、物品搬到屋外清潔，同時一邊做好分類。

三和國小校長蔡明昇與學校老師也帶四年級4位學生參與打掃，蔡明昇說，小朋友看到堆積如山的垃圾時都嚇一跳，除了要克服地上到處爬的蟑螂外，屋裡腐爛發臭的食物味道，更是需要排除心理障礙，但他們都沒有抱怨。

骨科部住院醫師趙子鎔說，第一次參與照顧戶打掃活動，不敢相信這要怎麼生活，最可怕的是那長年沒使用的冰箱裡，打開後全都是腐爛發黑、發臭的食物，當下忍不住跑到屋外乾嘔，隨後又繼續進去打掃，與陳副院長一起幫許先生刮鬍子，讓他不僅屋子乾淨，連十年沒清洗的身體也清爽許多。

陳金城更自掏腰包，贈送了衣櫃、毯子、棉被及彈簧床等，讓許先生恢復乾淨、清爽的舒適居住環境。

(中時 )