新北市三峽區北大高中今舉辦「新春封茶雅集」，在地茶師現場沖泡三峽特色茶，並舉行封茶儀式，讓民眾寫下祈福願望、封藏老茶，盼傳持三峽茶藝。（蔡雯如攝）

新北市三峽區北大高中今舉辦「新春封茶雅集」，在地茶師現場沖泡三峽特色茶，並舉行封茶儀式，讓民眾寫下祈福願望、封藏老茶，盼傳持三峽茶藝。（蔡雯如攝）

新北市三峽區北大高中今舉辦「新春封茶雅集」，在地茶師現場沖泡三峽特色茶，並舉行封茶儀式，讓民眾寫下祈福願望、封藏老茶，盼傳持三峽茶藝。（蔡雯如攝）

新北市不少學校為因應108年課綱上路，發展校訂課程。三峽區北大高中以茶為主題，今舉辦「新春封茶雅集」，由學生擔任茶侶，輔助專業茶師泡製三峽特色茶類。北大高中也發表新北市高中地方學第一部雙語課程手冊，教材由5所開設地方學課程的高中教師、學生共同設計，盼以雙語教授在地文化，並與國際姐妹校交流分享。

北大高中與三峽區公所、三峽區農會、在地茶行、國立臺北大學、新北市政府客家局、樹春文教基金會等單位合辦新春封茶雅集，邀請在地樂團演奏開幕，在地茶師也編創「韻茶舞席」，以舞蹈呈現茶藝美學，並沖泡三峽碧螺春、白茶、蜜香紅茶，供民眾品嚐，此外現場也舉行封茶儀式，讓民眾寫下祈福願望、封藏老茶，盼傳持三峽茶藝。

除了實體展現茶文化精神外，北大高中與雙溪高中、三民高中、明德高中、樹林高中合作，耗時8個月設計「潮新北—步ＥYoung的新北走讀課」雙語課程教材，以大漢溪地方文化為主軸，編輯地方學教材，將傳統文史考融入學生生活，全書以雙語呈現，同時運用行動載具和APP，盼學生輕鬆理解，培養全球視野、在地實踐的精神，也能運用此教材與國際姐妹校交流共讀。

北大高中校長施雅慧表示，雙語課程教材都是學生與教師實際走遍三峽、訪談整理產出的作品，教材能夠完成都要感謝地方茶農、農會等單位的支持。北大高中有來自日本、韓國等地的姐妹校，學生可向外國朋友行銷三峽茶，教師也可用雙語延伸學習，打破以往生硬教材印象，也盼教材能推廣至全市高中，讓更多發展地方學的學校能一同加入。

(中時 )