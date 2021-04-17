英國菲立普親王4月9日過世，享壽99歲，葬禮定當地時間17日15時、台灣時間17日23時在溫莎城堡舉行，《中時新聞網》將全程直播，目前提供讀者的是最新的空拍畫面。

【LIVE直播】菲立普親王葬禮今晚將舉行 英國最新空拍畫面｜2021.04.17

菲立普親王葬禮今晚溫莎堡舉行，最新現場空拍畫面曝光。（圖／截圖自中時新聞網直播）

(中時新聞網)