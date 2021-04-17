影／菲立普親王葬禮今晚溫莎堡舉行 最新現場空拍畫面曝光 16:172021/04/17 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲立普親王葬禮今晚溫莎堡舉行，最新現場空拍畫面曝光。圖為1991年6月兩人觀看遊行期間說話的畫面。（資料照／TPG、達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國菲立普親王4月9日過世，享壽99歲，葬禮定當地時間17日15時、台灣時間17日23時在溫莎城堡舉行，《中時新聞網》將全程直播，目前提供讀者的是最新的空拍畫面。 【LIVE直播】菲立普親王葬禮今晚將舉行 英國最新空拍畫面｜2021.04.17 訂閱影音： 中時新聞網 菲立普親王葬禮今晚溫莎堡舉行，最新現場空拍畫面曝光。（圖／截圖自中時新聞網直播） 中華電搶攻賽事轉播 多視角成賣點 麗寶賽車場揪中華電 推多視角轉播 (中時新聞網) #菲立普親王 #葬禮 #舉行 #空拍 #17 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資止步連4賣 台積威武奪下萬七碉堡 15:232021/04/15 財經 台積電盤中跌逾2.2% 台股回測萬七關卡 11:292021/04/16 財經 鄭中基睽違2年下周開唱 備10部攝影機直播全世界 14:262021/04/17 娛樂 英王室釋出「曾孫滿堂」大合照 紀念菲立普親王 21:112021/04/15 國際 中華電信與麗寶戰略合作5G多視角轉播 23:582021/04/16 財經 拜登 菅義偉 今晨在華府舉行高峰會！美日聯合聲明 同陣線抗中挺台 04:102021/04/17 焦點要聞 今舉行葬禮告別摯愛 英女王分享昔野餐照 13:312021/04/17 國際 拜登警告若俄不收手 報復將升級 04:102021/04/17 國際大事 時論廣場》拜登玩戰術平衡 兩岸走鋼索（趙春山） 19:012021/04/16 時論廣場 「把我黏在這輛車後面就對了」 菲立普親王親自設計靈車曝光 16:222021/04/17 國際 不滿17歲女友提分手 男硬上2次還拍裸照判8年 18:302021/04/15 社會 國際熱門新聞 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 國際 美駐俄外交官被逐後 莫斯科再捕烏克蘭駐聖彼得堡領事 - 國際 「把我插進它後車廂就對了」 菲立普親王親自設計靈車曝光 - 政治圈 菅義偉談大陸 披露日防疫更勝北京之處 - 國際 14萬陸自傾巢而出 日擬舉行史上最大島嶼防禦演習 牽制大陸 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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