客家籍抗日烈士徐驤今年逢逝世126周年，苗栗縣徐氏宗親會17日於頭份市徐驤紀念公園舉辦追思祭拜典禮，縣長徐耀昌及來自台北、屏東的徐驤第4代子孫一同祭拜，期望能使徐驤的事蹟、客家精神繼續流傳。

徐驤為苗栗縣頭份鎮的客家子弟，當甲午戰爭滿清戰敗後，將台灣割讓給日本，台灣各地紛紛起義抗日，當時38歲的徐驤便散盡家財，與同為竹苗地區的吳湯興、姜紹祖，共同組織「田賦軍」抗日。

當時徐驤等人的田賦軍，在桃竹苗一帶透過游擊戰術，成功擊退日軍，先後曾參加12場抗日戰役，不過徐驤於1985年10月於曾文溪之役壯烈成仁，徐驤與吳湯興、姜紹祖被譽為抗日客家三傑，也是乙末戰爭先鋒英雄。

為了紀念徐驤英勇抗日事蹟，客家委員會2010年補助頭份市公所，在濱江街興建徐驤紀念公園，並設立銅像、紅磚牆，記載其抗日的12場戰役。每年 農曆3月6日軍為徐驤冥誕，苗栗縣徐氏宗親會街舉辦追思活動，今年為徐驤164歲冥誕，其第4代子孫徐永庚、徐永康分別從台北、屏東前往，世界徐氏宗親總會理事長徐明恩、行政院政務顧問徐定楨、縣議員徐功凡及徐氏宗親會等代表虔誠誦經祭拜。

徐耀昌表示，徐驤為客家忠義精神的表率，致力抗日、保衛鄉土，展現客家硬頸精神，也期望其事蹟、客家精神得以流芳百世。

(中時 )