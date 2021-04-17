台灣鳳梨進入盛產季節，也掀起「吃鳳梨，挺農民」熱潮，喜樂時代影城也希望透過結合影城會員的力量，共同為台灣、為農民盡一份心力。為此，喜樂時代影城首創將手工烘焙鳳梨酥禮盒與OK便利商店通路合作販售，希望能藉由將販售通路擴展，為台灣鳳梨爭取更寬闊的行銷管道。

總經理程立峰為了確保這次上架的品質，特別安排影城的五位一線主管進行一個月內部不計名的試吃活動，每位主管平均每天要抽樣試吃三個鳳梨酥，口感上有任何的問題，都必須馬上報告，嚴格的把關，希望把最好品質的鳳梨酥，帶給消費大眾。

喜樂時代影城指出，此次特聘來自日本烘焙大賞冠軍的烘焙師，在影城現場手工烘焙製作出最自然健康的人氣商品鳳梨酥，所有食材要求頂級、新鮮且不添加人工香料與防腐劑，除了嚴選台灣在地果農用心栽種的新鮮鳳梨作為餡料，對於餅皮口感要求更是近乎苛求，務使所有來賓都能品嘗到來自台灣的好味道，紮實綿密、鮮而不膩的細緻口感，讓鳳梨的健康美味也能成為舌尖上的幸福。

(中時 )