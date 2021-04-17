【LIVE直播】菲立普親王葬禮今晚舉行

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王先前過世，葬禮將於17日舉行。而他生前親自參與設計、以「荒原路華」（Land Rover）Defender TD5 130為基礎特別改裝而來的靈車，也已提前亮相。

這輛英國捷豹汽車「荒原路華」Defender TD5 130在菲立普親王要求下，漆成捷豹軍用款式經常使用的「深銅綠」（Dark Bronze Green）軍綠色，後方貨箱則為敞篷設計，並增加特製的金屬支架和橡膠環，用於固定棺木。《每日郵報》指出，該車粗獷的設計，充分體現菲立普親王對實用性和功能性的熱愛，也凸顯軍旅生涯對他的深遠影響。

菲立普親王是荒原路華的長期支持者，超過40年前便授予該車廠皇家認證；他不僅多次親自前往工廠參觀，生前更要求在他葬禮時，「就把我塞進荒原路華後車廂送去溫莎堡！」而這輛特製的靈車，是菲立普親王2003年便開始與荒原路華合作，進行個人化改裝的款式，為確保隨時都能「派上用場」，共製造2輛同款車，最後一次細微調整則於2019年進行。

菲立普親王2019年2月自願放棄駕照，不再自行開車上路，因為當時已高齡97歲的他，在同年1月才在從山均漢姆堡（Sandringham Castle）附近一條小路駛進主要幹道A149公路時，不幸撞上公路上一輛行駛而來的Kia轎車；雖然駕駛荒原路華的菲立普親王毫髮無傷，但轎車上的2名女性卻都受傷，其中1人手臂骨折，再加上車上還有1名僅9個月大的嬰兒，引發公眾譴責。

(中時新聞網)