《綠色牢籠》帶領觀眾回顧戰前沖繩西表礦坑被遺忘的歷史。(希望行銷提供)

台灣紀錄片導演黃胤毓繼《海的彼端》後，耗時7年再推沖繩八重山台灣移民系列紀錄片新作《綠色牢籠》，該片將於5月14日在台上映，透過高齡近90歲的台灣阿嬤橋間良子口述，回顧戰前「西表礦坑」幾近被遺忘的移民歷史，在沖繩上映時滿座率高達8成，而導演黃胤毓也將7年紮實田調內容集結成冊，推出新書《綠色牢籠：埋藏於沖繩西表島礦坑的台灣記憶》，一推出就成功衝上日本亞馬遜網站日本史排行榜第一名，整體歷史類最高第3名的佳績，好成績也讓黃胤毓開心直呼：「沒想到我一個台灣人在日本出書，可以衝上日本現代史第一名。」

黃胤毓當初拍攝《綠色牢籠》主角橋間阿嬤從88歲到92歲過世的四年時光，花費數年考察、一年戲劇重現拍攝、一年剪接後製才完成《綠色牢籠》。黃胤毓表示電影主要從人文角度出發，重新以劇情演繹少女時期橋間阿嬤的回憶，以及台灣人坑夫們的日常生活，與礦坑業主的交易、賭博及施打嗎啡，甚至是島上的坑夫幽靈傳聞等，都透過鏡頭再次重現，並搭配橋間阿嬤的訪談，帶領觀眾進入當年「西表礦坑」的生活背景。而書籍則是以歷史為主軸，重新找到當年西表礦坑的人事物，詳實記錄史料，以及拍攝團隊7年來的心路歷程，透過電影搭配書籍，能夠更完整的理解當年「西表礦坑」的時空背景與苦澀。

黃胤毓也坦言拍攝《綠色牢籠》帶給他許多感觸，對他來說橋間阿嬤就如同在時代洪流中被忽視的一代人，對命運的無奈，不解的親情，與孩子間的斷聯，種種苦澀塑造出她的一生，「過去有很多女性，在很多抉擇點都沒有選擇權，只能去向命運低頭。但橋間阿嬤即便活得再苦，依舊在心中有一股堅韌的力量支撐她活下去，有時候無可奈何也是一種勇氣。」也希望電影能讓觀眾看到，在漂泊時代中的女性，在人生最後盡頭如何重新回顧她的人生，黃胤毓說：「從剛拍攝初期時想關注阿嬤是否能『釋懷坦然』面對過往；至拍攝中期，想理解阿嬤是否在『怨懟人生』；而到了拍攝後期，才理解那樣『認命』般的理解人生，是阿嬤已經信奉為理所當然的人生觀。」

《綠色牢籠》其溫暖樸實的女性角度，在日本上映後也感動無數女性觀眾進戲院支持，自小隨父母定居日本、曾入圍日本文學界大賞芥川龍之介賞的知名台灣作家温又柔也特地寫下推薦文，「隨處可見地被夾入聲音的皺褶裡，坑夫與其女兒的記憶及其「心象風景」兇猛地浮現。沖繩與台灣的溫暖、充滿母性光輝的老嫗。家族與鄰人的羈絆、跨越國境的愛......，這是一部會爽快地背叛上述的期待、強烈且美麗的影片。」

作家暨演員的一青妙身為日治時期台灣煤礦業巨頭、基隆顏家後代，也曾出書試圖梳理父親當年面對豪門家族及自由之間的掙扎與無奈，她看了同樣以礦坑時代為背景的《綠色牢籠》後，也大力推荐：「在煤礦的燦爛年代中渡過歲月的他們，或許被時代拋棄在了後頭，但「台灣」卻真實地在島上存在過。橋間阿嬤正是那位時代的見證者。她靈魂的聲音被化作珍貴的紀錄影響，在觀眾的心中悄然迴盪。」

日本作家、資深媒體人野島剛也力推：「位處日本與台灣之間的邊陲之地，有著礦坑的西表島上，台灣出身的橋間良子在這座島上度過了大半個人生。她的話語，總是在流利的台語跟參雜了略為結結巴巴的的琉球式日語中來回反覆。這種不自然的違和感，悄然訴說了在西表島上殘留的「最後一位台灣人」的故事。失去故鄉、成為「綠色牢籠」裡的囚人，她的命運已無法用三言兩語去辯解究竟是幸或不幸。」

(中時 )