活動上驚喜端出蛋糕提前為峮峮慶生。（粘耿豪攝）

峮峮17日出席寫真集《一見峮心》簽書會，吸引約百民粉絲到場，好友李佳穎也悄悄現身支持，下周一（ 19日）就是她31歲生日，活動上驚喜端出蛋糕提前為她慶生，至於生日當天怎麼過？峮峮表示不愛搞得很盛大，當天要練舞的她，會簡單跟團員、好友吃頓飯，「我是個超怕尷尬的人，一直以來生日都超佛系，覺得唱生日歌最尷尬，所有人看著你」。

男友「小鬼」黃鴻升去年9月猝逝，2人過去也會一起低調慶生，峮峮坦言，特別的日子的確會格外想念在天上的他，並哽咽地表示小鬼活在他們每個人的心中，「我覺得除了我以外，大家應該都會在很多時候、看到很多東西…，不論是工作中或是在家，任何時刻都會很想念」，接著說「 他已經去到一個很好的地方，當然也很希望別再打擾他了」。

未能走出傷痛的她，目前還沒準備好迎接下一段戀情，「我覺得我應該是還沒辦法，等我準備好再跟大家說『可以來追我囉』」，並稱「真的是沒有新的追求者」，不過在日本超紅的她，常常看到粉絲留言向她告白、求婚，讓她驚覺「對，我有人追欸，日本的粉絲」，也說如果可以溝通的話，不排斥異國戀，笑喊「等疫情結束去日本找對象」。

中文版寫真已推出2年，峮峮也透露有在計畫出新寫真，「第一本是走鄰家女孩路線，新的有在想會是跟它有反差」，不過也害羞稱，書中裸上身捧奶照，對她來說已是最大尺度，若再突破，「可能會被爸爸打喔」。也笑曝有把寫真集拿回家擺著，但都不敢直接開口和爸爸聊起此事。

(中時 )