中科管理局與台中市政府勞工局，17日攜手舉辦「2021牛轉薪機 犇向科技新時代」中科園區廠商聯合徵才活動。（中科管理局提供）

友達光電等釋出逾1400個職缺，統計初步媒合率高達近6成。（中科管理局提供）

同時舉辦「履歷健診」、「職涯諮詢」，協助求職者進行職涯探索並提升錄取率。（中科管理局提供）

科技部中科管理局與台中市政府勞工局，為因應中科園區發展及廠商用人需求，17日攜手共同舉辦「2021牛轉薪機 犇向科技新時代」中科園區廠商聯合徵才活動；中科管理局長許茂新表示，友達光電等釋出逾1400個職缺，統計初步媒合率高達近6成。

中科管理局指出，今年3月底，中部科學園區就業人數已達5萬1872人，中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，今年已陸續舉辦33場次的單一廠商徵才活動。

本次徵才活動共有友達光電、台灣美光、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、先進光電、矽品精密、聯友科技、華凌光電、旭東機械、橋椿金屬…等24家園區廠商釋出工程師、技術員、行政人員等逾1400個職缺；活動期間各知名大廠徵才攤位前求職人潮絡繹不絕，冀望能爭取到適合的工作。

中科管理局表示，為配合防疫措施，廠商徵才採取實體與視訊雙軌制，參加者須配合量體溫、戴口罩、酒精消毒及採實名制入場；另為協助求職者進行職涯規劃及提升錄取機會，活動現場同時舉辦「履歷健診」、「職涯諮詢」，協助求職者進行職涯探索並提升錄取率。

中科管理局長許茂新強調，中科園區不畏COVID-19疫情影響，去年營業額創歷史新高達新台幣9360億元，展望今年疫情帶動遠距及宅經濟商機，加上車用晶片新興科技應用等利多，可望續推升中科營業額，中科躍身兆元園區將指日可待。

(中時 )