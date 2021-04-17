Ella也帶了兒子勁寶來看自己演出的電影。（摘自IG）

Ella邀請眾多親友欣賞《聽見歌 再唱》。（摘自IG）

Ella邀請眾多親友欣賞《聽見歌 再唱》。（摘自IG）

溫馨國片《聽見歌 再唱》16日正式上映，女主角陳嘉樺（Ella）也率領自己公司包場，邀請眾多親友欣賞，當然田馥甄（Hebe）和任家萱（Selina）也現身力挺好姊妹的新電影，在放映會後的3人合照也放上IG，吸引上萬名粉絲按讚，直呼「S.H.E合體最美！」此外，包含兒子勁寶和星友阿Ken、光良、戴愛玲、邱勝翊（王子）、邱宇辰、李玉璽等人都到場支持，王子還被片中〈拍手歌〉洗腦，自改歌詞笑道：「我都唱成『一吧吧ella』！」

Ella在IG上感謝所有出席的親友，「謝謝你們抽空，更謝謝你們又再次給我滿滿的鼓勵和支持。在一個大廳裡聽到你們的笑聲和抽衛生紙的聲音，就是最真實的回饋。」她表示當天是她第3次看電影，感受有些不同，也注意到之前沒看到的細節，也向粉絲喊話：「你們呢？看了嗎？」而Selina也帶著任爸任媽一塊到電影院，並透露：「連我爸都忍不住落下幾滴老淚！」本周末2天，Ella粉絲也在北中南3地自主性包場，她也將親自到影廳謝票寵粉。

擔任《聽見歌 再唱》男主角的馬志翔也在上映第一天，帶著老婆默默進戲院來場久違的電影約會，「跑了3家戲院終於買到票了！老婆其實在台北首映看過一次，而我是更早在試片室過，但一直想跟他一起進戲院，就是想跟她並肩坐著一起看」，他分享夫妻倆難得的2人時光，「電影散場前往停車場路上，我們哼著拍手歌，一路上有說有笑，手緊緊牽著」。

(中時 )