鹽水區竹埔社區「鴿笭巢博館」，是以鴿為名的藝文據點。（張毓翎攝）

鹽水區竹埔社區「鴿笭巢博館」，是以鴿為名的藝文據點。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右三）17日親臨宣傳。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右三）放鴿笭。（張毓翎攝）

「放鴿笭」是台南市新營、鹽水、學甲3區春天農閒活動，也是台南重要的民俗文化，鹽水區竹埔社區青年高正浩、李東諺等社區夥伴，與台南市政府合作，將閒置老屋改造，成立以鴿為名的藝文據點「鴿笭巢博館」，此外，更難能可貴的是，這棟老屋完全以太陽能發電，讓其保存文化的同時，每年還能減少450公斤碳排放。

台南市政府文化局文化資源科長陳雍杰表示，這項計畫為文化局、都發局及社區三方一同合作，都發局先把這裡的空間、硬體整理好，然後文化局運用社造計畫，再來協助正浩將軟體部分到位，經2年已有初步成果，今年進一步深耕地方，跟居民更多交流，要讓這空間不只在鴿笭文化季，也能持續活化利用。

高正浩說，去年跟當地小學合作試辦鴿笭推廣教育活動，成效不錯，接下來是希望讓鴿笭巢博館成為居民公共空間；此外，鑑於鄉村人口老化，也是希望藉由這場域，帶動社區發展，讓更多旅外青年願意回來走訪、了解自己的家鄉。

「有光才有希望！」高正浩提到，這棟老屋原本沒有電力系統，一度使這項計畫無法進行，多虧有夥伴李東諺積極找尋太陽能業者贊助，整修之路才能順利進行。李東諺補充，這棟老屋擁有完善的蓄電設備，白天將太陽能發電的電力儲存備用，基礎照明及電扇，完全使用潔淨能源。

台南市鴿笭文化季公笭賽正如火如荼展開，今年新營、鹽水、學甲3區共計22個庄頭，進行12組鴿笭對抗賽。為推廣鴿笭文化內涵，鴿笭巢博館4月17日至5月16日，每周六、日舉辦鴿笭推廣教育系列活動。

市長黃偉哲17日親臨宣傳，他說，鴿笭文化是台南的市定民俗，既然要保存這項民俗，各方面都要做完善，不論是透過鴿笭靜態展覽或動態比賽，都要一步一步做好傳承。

(中時 )