回憶殺》有三級片天王稱號的徐錦江，拍過不少經典電影和風月片，凶神惡煞的大漢形象深植人心，不過他內心其實很柔情，對妻子一見鍾情，見面3次就定終身，如今他淡出幕前多年，成功轉型為文藝大叔，畫作更曾被開價7百萬。

徐錦江出生醫學世家，但他卻對繪畫相當有興趣，因此拜和父親為世交的嶺南畫派國畫大師關山月為師，並入讀廣州美術學院。1981年父親因病過世，他本打算經香港到美國尋找祖父，卻遇到導演麥當雄、麥當傑兄弟，麥當傑詢問他是否想當演員，並安排他到嘉禾電影公司試鏡

之後徐錦江到香港發展，初期曾開個人畫展，但作品沒受到注意，他也曾當過模特兒和夜總會歌手，同年考入第10期無線演員訓練班，著名的同期同學有劉德華、梁家輝等。

1983年正式踏入電影圈，由於外型較剛強且兇悍，多飾演反派，接拍《省港旗兵》一拍成名，代表作有《鹿鼎記》中的「鰲拜」、《九品芝麻官》的「豹子頭」，凶神惡煞的大漢形象，廣為台灣觀眾熟知。

而他認為演員應該要有多面性，不只局限一個演出，因此也拍過三級片，如《玉蒲團》系列、《滿清十大酷刑》等，還憑著《色情男女》中飾演性無能的角色，讓他獲得香港金像獎最佳男配角提名。

徐錦江和不少女星拍過三級片。（圖/翻攝自微博）

雖然徐錦江和葉子楣、翁虹、舒淇等女神拍過三級片，但現實中他非常尊重女星，更相當專情，在雲南拍戲時，對當時任職軍人的殷祝平一見鐘情，並上前介紹自己，更向她求婚，但因為太突然遭到拒絕。

兩人第二次見面是半年後在北京重逢，徐錦江要對方給他機會證明其誠意，最後於1992年結婚，她們只相處了3600秒就定終身，婚後妻子為他生下一子，而夫妻倆結縭29年始終恩愛如昔。

不過為了賺錢徐錦江曾一年接13部電影，生活壓力和心理壓力導致他罹患憂鬱症，還試圖輕生，幸好老婆殷祝平及時阻止，並陪著他尋遍中台名醫，每天找朋友陪他聊天吃飯，持續半年他的病情才好轉。

徐錦江對妻子一見鍾情。（圖/翻攝自微博）

如今他重提畫筆，在北京開設工作室、籌備畫展，寄情於藝術，他不但懂得雕塑、國畫、設計、書法，作品更揚威海外，有部分曾於2013年在巴黎大皇宮美術館展出，亦曾獲中國郵政印成郵票圖樣發行，他的畫作《虬松勁羅衫濕》一度被出價到6、700萬元，但最後因為捨不得，沒有賣成，成為名副其實的藝術家。

(中時新聞網)