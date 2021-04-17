為了爭奪季後賽門票，桃園璞園來到季末反而越來越強大了！才剛拿下生涯首次單周MVP的璞園菜鳥射手盧峻翔，17日全場投17中10，含三分球投8中4，貢獻全場最高25分，帶領璞園85比74強壓裕隆納智捷，爆冷拿下4連勝佳績。

這也是璞園最近9戰當中的第7勝，也讓原本晉級季後賽希望渺茫的他們，目前12勝26敗戰績，距離例行賽第4的高雄九太(12勝24敗)，僅剩1場勝差差距，目前兩隊本季對戰成績雖由九太5勝4敗略占上風，璞園強大後勁不容小覷。

璞園今天全隊5人得分上雙，除了盧峻翔攻下全場最高得分，繼續朝著拿下年度最佳新秀目標邁進，林金榜與吳家駿各有16分，喬丹11分、24籃板及7助攻，施顏宗10分、7籃板，反而是昨天攻下23分的李家慷，投11中2、只得5分。

早已篤定排在例行賽第2的裕隆，此役練兵意味十足，12名登錄球員都有上場，其中以斑霸打了25分鐘最久，他也拿下全隊最高24分，郭昭男10分，不過裕隆洋將克里斯馬斯仍因腳傷，目前連10場宣告缺席，到底何時歸隊仍屬未知數。

(中時 )