在桃園工作的吳姓男子原本生活正常，過年期間玩刮刮樂狂輸20萬，只好向地下錢莊借錢，14日躲債回台南故鄉，仍接到多通逼債電話，心一橫決定行搶，他先偷機車，再到北區正覺寺旁巷內，行搶1名落單婦人，警方16日晚間循線在桃園將他逮捕。

39歲吳男在桃園1家電器維修行工作，月入4萬，雖沒有太多存款，卻也生活無虞，他卻愛上玩刮刮樂，過年期間試手氣，竟狂輸20多萬，存款花光光，再向兩家地下錢莊各借2萬元當生活費。

吳男兩個月來償還本金加利息，身上已剩幾十元，地下錢莊仍不時打電話催債，威脅不還錢要告知公司，他心情不好，只好避走故鄉台南。

背負債務壓力，吳男14日一整天漫步北區河堤散心，思考解決辦法，竟起歪念，決定幹回老本行，隨機搶奪婦人。

他先跑到武聖路偷機車，再騎機車到正覺寺副近巷弄內，相準1名徒步經過的女銀行員，騎車從後方搶奪皮包後逃逸。

吳男搶奪得手1萬餘元，北返桃園，償還部分債務，警方17日循線北上將他逮捕，他原本佯裝不知情，卻被警方重摔家門惡瞪時嚇一大跳，心虛坦承犯案。

落網後的吳男身上所剩4000元贓款，全被警方扣回，他供稱遭逼債到走投無路，才會鋌而走險，警方依照搶奪罪嫌將他移送台南地檢署偵辦，台南地院17日裁定收押。

(中時 )