近期拳擊界傳來令人振奮的消息，就是「嘴炮」麥葛雷格(Conor McGregor)與「鑽石」波瑞爾（Dustin Poirier）的第三場對戰決定在今年7月10日舉行，大家又有機會見到這場世仇大戰，麥葛雷格也有望完成復仇，而UFC計畫於拉斯維加斯舉行這場比賽。週二早上UFC總裁懷特(Dana White)在社群上宣佈，UFC 264將在T-Mobile格鬥場舉行，門票將於本週開始銷售。

Vegas is OPEN!!! Poirier vs McGregor July 10th. tix on sale this week pic.twitter.com/F2VZ0APzrw — danawhite (@danawhite) April 14, 2021

這是今年已宣佈的第三場付費大型賽事，球迷滿滿。UFC 261將於4月24日舉行，會在佛羅里達州VyStar退伍軍人紀念格鬥場舉行。懷特最近表示，這場門票在幾分鐘之內就售罄，而UFC 262將於5月15日在休斯敦的豐田中心舉行，根據懷特的說法，也是幾分鐘之內就售罄。

UFC 264將是自2020年3月UFC 248以來首次在T-Mobile格鬥場舉行的售票活動，以色列選手阿德桑亞(Israel Adesanya)在對陣羅梅羅(Yoel Romero)的比賽中成功捍衛他的中量級冠軍，而張偉麗在與喬安娜(Joanna Jedrzejczyk)經典比賽中保住了她的輕量級冠軍。

麥葛雷格年初UFC 257輕量級大賽意外敗給波瑞爾，第2回合2分鐘32秒就被KO，跌破不少人眼鏡，這也是兩人相隔七年再對決，麥葛雷格說：「他踢擊很猛，這麼長時間沒出賽確實造成影響，結果就是這樣，會想辦法找回狀態。」而他雖然輸了，荷包照樣賺飽，美媒估計光此役他就進帳2000萬美元(約5.6億台幣)，現在倒數三個月兩人對決將再次來襲，麥葛雷格能成功報一箭之仇嗎？各位拳擊迷們拭目以待！

(中時新聞網)