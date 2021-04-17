胡宇威獲知《全明星運動會》學弟妹劈腿密戀進而退賽消息後很驚訝。（林淑娟攝影）

胡宇威出席代言的保養品牌見面會後受訪。（林淑娟攝）

胡宇威出席代言的保養品牌見面會後受訪。（林淑娟攝）

《全明星運動會》第二季鬧出紅隊隊員何孟遠背著交往3年多的女友荳荳，劈腿偷戀藍隊隊員采子的腥聞，新聞延燒多日，兩人已各自宣布退賽。身為第一季藍隊隊長的「學長」胡宇威17日出席保養品代言活動後受訪表示，自己沒有特別關注這新聞，但知道消息後很驚訝，雖覺得不應該，但也認為「有到需要退賽的程度嗎？為什麼？」不過當他知道不少忠實觀眾對於分屬不同隊的兩人卻背著原交往對象秘密談戀愛，會有遭「背叛」的感覺後，又覺得從觀眾的感覺來說或許兩人退賽真有必要。

胡宇威說，「以我第一季的隊長來判斷，應該是專心運動、比賽比較重要，其餘是你自己家的事，我只希望大家要有同樣的目標，就是拿到總冠軍！」至於發生這樣的事，他不諱言：「我可能也會生氣，覺得是在幹嘛，不應該發生這樣的事。」他說，藍隊第一季就有嚴格規定「不准談戀愛」，「我們藍隊就是一致規定不准！同一隊都不行，何況是不同隊。賽季結束後，要幹嘛就幹嘛，但就是絕對不要在賽季這時候影響比賽。我們很專業的！一開始就彼此都說不准了」。

當時擔任藍隊隊長的他，與副隊長夏和熙就是扮演爸爸媽媽的糾察隊角色，一發現有點小異樣，就會馬上制止，「幸好大家都同意，也都能了解，因為我們都不只是把這當成節目，而是要來拿總冠軍，過程中就是把要拿總冠軍的心態與決心拿出來！」

他說第一季藍隊隊員到目前為止應該都沒有隊友之間談戀愛的，就算有也會祝福，大家單飛後還是常相約出去玩，自己最近因為忙著拍新戲《親愛的亞當》，比較難跟大家約，但也滿想歸隊的，之後拍完戲，如果規劃一起出國玩也可以參與。

至於采子曾說《全明星運動會》群組對話一向曖昧？胡宇威驚呼：「有嗎？是他們吧！跟我無關喔！我跟他們第二季真的無法有那個時間一起訓練！」但他說自己曾跟藍隊領隊錢薇娟說過，之後如果有需要，等他腳傷好了，可以歸隊跟他們一起拚、幫忙訓練，「他們一直在打美式躲避球，天啊！這是我當初推薦的比賽之一，但都沒有我！我從小到大一直在打，一直訓練，卻無法下場，覺得手很癢，很可惜」。他也坦言，新聞發生後有關心錢姐，「大家知道後（包括退賽結果）都很驚訝，一切都來不及反應，只能安慰，並請大家要認真一點」。

雖然紅藍兩隊各退賽一人，他覺得應該不會影響太多，因為還是會有替補人選。被問會不會推薦身邊愛好運動的朋友參加，他說，其實身邊滿多朋友都說如果獲邀參加可能會拒絕，因為發現包括他在內，受傷比例太高，因為比賽就是會發生意想不到的事情。

雖然開心出席擔任代言的「珍朵絲特」保養品牌見面會，不過胡宇威也難掩悲傷地透露，最近在美國的遠方親戚因為新冠疫情而過世，而且是父女都走了，女兒才20多歲很年輕，所以他遠在紐約的父母也很低落，「疫情還是很嚴重，大家不要掉以輕心」，他因為暫時沒有出國計畫，所以應該也還不會去打疫苗。已經施打疫苗的爸媽則是年底會來台灣看他。

(中時 )