台東知本驚傳槍響 警開7槍貫穿車門打中通緝男手臂 16:502021/04/17 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東警方追捕男子時朝其駕駛車輛開槍，其中1槍貫穿車門並打中男子手臂。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東警方追捕男子時朝其駕駛車輛開槍，其中1槍貫穿車門並打中男子手臂。（蔡旻妤攝） 台東警方追捕男子時朝其駕駛車輛開槍，其中1槍貫穿車門並打中男子手臂。警方不斷阻擋拍攝（蔡旻妤攝） 台東市知本地區17日下午傳出槍響，下午3點左右台東刑警大隊發現1名因案被通緝的王姓男子行蹤，並對其進行跟監，來到台東市建和四街時，員警要求王男停車，未料對方竟加速逃逸，3、4名員警隨即朝汽車開槍，共開了7槍，其中1槍貫穿車輛且打中王男左手臂造成受傷，車輛衝進果園，警方才將王男抓住，並將其送醫。 過程中，數名記者趕到現場採訪時，遭1名刑警帶頭要求其他刑警阻擋拍攝，然而王男友人則表示聽到數聲槍響，並質疑警方開槍是否執法過當。 救護車線上即時傳輸心電圖 彰醫救回心肌梗塞患者 誤掏槍射殺非裔男 涉案女警和警察局長雙雙辭職 (中時 ) #槍響 #開槍 #王男 #知本 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄月月傳槍響 國民黨轟治安分藍綠 04:102021/04/17 社會新聞 仁武槍擊案 帶頭開第一槍主嫌身藏四槍落網 16:202021/04/15 社會 20年來悲劇沒斷過 3大致命傷成美警拔錯槍關鍵 06:012021/04/14 國際 毒蟲槍毒藏花盆內 警見花枯挖開赫見3把手槍與子彈 12:502021/04/16 社會 掏錯槍誤殺非裔男 美26年資深女警下場慘了 恐被關10年 14:052021/04/15 國際 男子經營地下兵工廠 開槍恐嚇打死女友遭起訴 17:282021/04/15 社會 西門町大樓地下室驚見1盒子彈 警追查來源中 18:492021/04/15 社會 私收和解金違法放人還無故對民眾施暴 濫權員警被起訴 19:172021/04/16 社會 北市男子熱衷改槍 槍藏草叢遭逮 17:212021/04/16 社會 北聯幫狠將不滿遭大哥「冷凍」 朝自家堂口開槍洩憤 12:012021/04/15 社會 超市最狂促銷！他下單一袋蘋果 打開一看竟是「蘋果手機」樂歪 11:572021/04/16 搜奇 社會熱門新聞 女開西濱突聽見「撞砂石車很爽」 當下這想法意外救回一命 - 社會 服務處遭噴漆王定宇不追究 謝龍介呼籲獸醫師勇敢出面 - 社會 竹科工程師酒後狂噴三字經 還喊「告我啊」下場慘了 - 社會 高雄震威宮過火驚傳意外 至少16人燒傷緊急送醫 - 地方萬象 女騎士後照鏡驚見亮點 網看照笑翻：難道是美女牙醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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