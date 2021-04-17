台東警方追捕男子時朝其駕駛車輛開槍，其中1槍貫穿車門並打中男子手臂。（蔡旻妤攝）

台東警方追捕男子時朝其駕駛車輛開槍，其中1槍貫穿車門並打中男子手臂。警方不斷阻擋拍攝（蔡旻妤攝）

台東市知本地區17日下午傳出槍響，下午3點左右台東刑警大隊發現1名因案被通緝的王姓男子行蹤，並對其進行跟監，來到台東市建和四街時，員警要求王男停車，未料對方竟加速逃逸，3、4名員警隨即朝汽車開槍，共開了7槍，其中1槍貫穿車輛且打中王男左手臂造成受傷，車輛衝進果園，警方才將王男抓住，並將其送醫。

過程中，數名記者趕到現場採訪時，遭1名刑警帶頭要求其他刑警阻擋拍攝，然而王男友人則表示聽到數聲槍響，並質疑警方開槍是否執法過當。

(中時 )