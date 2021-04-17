中國大陸一家科技公司日前在對帳時，發現帳面上竟然有高達人民幣7000萬元的漏洞，緊張之下趕緊報警處理，而警方也很快地逮捕到兇手，就是這家公司的會計小李。而警方發現，平時喜好投資的小李，將這筆贓款除了用來消費與投資外，也購買大量房產，而這些房產在他落網時，已經增值超過50%了。

根據《百度新聞》報導指出，任職於會計的小李其實平時薪水十分優渥，但因為他長期喜好投資，而且投資大多失利，積欠下不少費用。再加上他曾經離婚過後又再婚，也要支付前妻的贍養費與現在的生活費，於是開始動起歪腦筋。

他先是從2108年起，利用職務之便，多次將公司40多張支票匯兌到自己名下的空殼公司，短短3年之內就轉移了人民幣7000多萬元。而他取得大筆金額後，再次投入期貨市場，但是同樣以失敗告終。後來他放棄投資，改以買房，短短3年內就在杭州當地購買了4處房產，之後購買了許多基金。

而調查人員發現，小李從股票到期貨，基本上虧損1000多萬元，但是在房產上眼光獨到，持續增值，截至他落網前為止，整體價格已經增值40至50%。

之後警方與小李簽訂股權、房產、基金等委託協議書，快速的查封小李名下的財產，凍結了他銀行的1140萬元的資金，預計將房子變賣後，總共可以幫公司追回6000多萬元。

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(中時新聞網)