新竹市第7座圖書分館「青少年館」17日啟用，內部閱空間非常舒適。（陳育賢攝）

4月23日是「世界閱讀日」，為了替這個日子暖身，新竹市第7座圖書分館「青少年館」，17日搶先啟用，這棟位於護城河畔的百年建築、紅磚玻璃屋原為閱覽室，翻新後升格為圖書分館，藏書有3000冊，累計6年來，全市已新增84萬冊圖書。

配合青少年圖書分館的開館啟用，市府今天也同步在現場舉辦「曬書節」，市長林智堅表示，新竹市已連續3年平均每人借閱冊數達4本多，蟬聯非六都之冠，他上任以來將圖書館硬體與軟體同步升級，首先新設5座圖書館，包含動物園、將軍村、青少年館，今年龍山分館與關東客家主題圖書館也將啟用。

另，全市的藏書量也從原來30萬冊提高至114萬冊，更採購新書，改善過去圖書館書籍老舊狀況。

此外，新竹市總圖書館也預計於2014年完工，屆時整體空間設有圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等，可充分滿足民眾學習與藝文休閒需求。

市府表示，青少年館建於日據時代的大正年間，過去曾為「旭診療所」、衛生試驗所、警訊所，至今有百年歷史，但建物近20年未翻修，館內硬體老化、昏暗還漏水。

市府去年投入1800萬元整修，將原本作為閱覽空間的青少年館，翻修升格成全新的圖書館，設有資訊檢索區、藏書及座位區，在大落地窗前打造大階梯座位、自修桌及專屬雙人閱讀桌，保留周邊多棵老樹，閱讀時也能將綠意盡收眼底。

文化局表示，今天的「曬書節」特別邀請3家獨立書店包含方圓書房、書寶二手書店、心慈媽媽的書店，與文創手作、手感飲食等近30攤市集，現場也有好書交換活動、手工線裝書及環保袋製作等課程，更有故事教師帶領小朋友進入有趣的故事時光，讓大家用不同方式認識書籍。

而市府近年除充實香山、鹽水、金山、南寮等既有分館館藏資源，另新增5座分館，包括已啟用的全新「動物園分館」，以動物、兒童為主題設計，館藏多為動植物及親子類，收藏高兩公尺的大象綾子標本，圖書館就像1座森林。

在歷史建築金城新村打造的「將軍村開放圖書資訊園區」，則以生活圖書館為概念，讓市民透過體驗來學習，成為眷村文化保存的重要景點。。

另有預計今年啟用的「龍山分館」，是活化龍山綜合大樓2至4樓的閒置空間、藏書有近6萬冊，更為孩子打造一整層親子閱讀專屬空間，啟用後將成竹市最大分館。

關東市場3樓則有「客家主題圖書館」，將有客家文化藏書區，提供民眾舒適的閱覽文化空間，能在市場、圖書館、藝文空間等不同場域中，沉浸在客庄日常生活氛圍，自然地接觸及理解客家文化與精神。

(中時 )