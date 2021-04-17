有些星座女眼光高，基本上想追他們，可說是比登天還難，有的則是防備心較強，因此難以走進她們的心裡，不過一旦認定對方後，她們絕對會盡全力去愛人，且忠貞不二，《搜狐》分享3個難追到手，但交往後絕對會愛對方一輩子的星座女。

第3名—金牛座

金牛座女個性憨厚老實，但卻也非常固執、死腦筋，並不容易被打動，若想追求她們，就必須做好打持久戰的心理準備，要讓她們漸漸打開心房，甚至磨去脾氣，才能將金牛座追到手，而她們一旦認定對方後，也不會輕易改變，會全心全意經營感情，眼裡再也容不下其他人。

第2名—牡羊座

牡羊座女內心像是長不大的孩子，總是給人愛玩的感覺，且她們相信一見鍾情，見到對方第一眼若沒有感覺，未來想追到她們可就不容易了，再者牡羊座若一眼就愛上對方，她們絕不害羞會主動追求，因此若能追到她們，成功讓牡羊女感動可說是非常厲害，而她們一旦愛上對方，交往過程中就會直接忽略其他追求者。

第1名—魔羯座

摩羯座的女生個性高冷，給人一種愛理不理的態度，而且也不喜歡主動與人交談，對她們而言，談戀愛不是生命中最重要的事，因此想要追到她們，機率可說是比中大獎還低，而她們特別注意細枝末節的小事，因此追求者必須非常貼心，且要表現出成熟的一面，讓魔羯女有安全感，而她們一旦投入感情後，會漸漸習慣對方，也懶著換身邊的人，寧願安安分分的過日子。

(中時新聞網)