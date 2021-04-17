富邦悍將新秀莊韋恩近期卡位游擊，今天守備位置做出變動，李宗賢重回三壘，這也是他自2019年後再度守三壘，對於與學弟莊韋恩的良性競爭，他認為這對球隊是好事，「這樣的良性競爭我們才會強。」

李宗賢業餘時期就是鎮守三壘，進職棒前2年也是守三壘，2017年摘下三壘金手套獎，但後來球隊出線「游擊荒」，在2018年開始加守游擊，去年則獲游擊最佳十人獎。

總教練洪一中表示，李宗賢原本就是守三壘，是因為之前球隊缺游擊才讓他去守，「現在韋恩可以守，就用現有資源去安排陣容，韋恩就是正統游擊手，花賢的守備比較像是靠運動神經去反應，韋恩這幾場表現得不錯，他速度快就有不錯的反應。」

不過昨天洪總才說要讓李宗賢加練二壘，今天則是移防三壘，李宗賢說：「不管教練給我什麼工作就是去做，下場就是全心全意做好自己的本分，希望可以把它守好，也把守備氣氛帶起來。」

對於相隔許久再回三壘位置，李宗賢表示守三壘不會陌生，賽前守備練習時除了適應一下打出來的球速和角度，也特別看一下球在人工草皮到紅土區的感覺。

李宗賢也認為，球隊多了莊韋恩加入內野防區競爭，這樣的良性競爭對球隊是好事，「他上來我也是跟學弟說就勇敢去做，不要覺得自己是年輕球員，我也拿江坤宇來比喻，不管是好、壞，動作、心態都要保持一致，這樣的良性競爭我們才會強。」

(中時 )