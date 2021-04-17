2021年4月15日下午，由時報金犢獎主辦，中國國際教育交流協會、中國商務廣告協會指導，長春人文學院（原東北師範大學人文學院）承辦的第三十屆時報金犢獎國際競賽全球校園創意分享會在長春人文學院舉行。本次活動近500多名高校師生與各界老師面對面互動交流開展了一場“讓思維擴列創意潮”。出席本次活動的嘉賓有：

長春人文學院校長 呂英華

長春人文學院副校長 劉濤

長春人文學院藝術學院院長 劉彤寶

就業創業處處長 王守成

長春人文學院宣傳處處長 解克兢

長春人文學院招生辦公室主任 趙慧軍

長春人文學院藝術學院黨總支書記 李鵬

長春人文學院藝術學院視覺傳達系主任 馬錦天

長春市人民政府臺灣事務辦公室文化交流處 處長 齊錳

吉林省平面設計協會主席 王興洮

動畫學院視覺傳達系系主任 田立群

長春光華學院藝術學院藝術設計學院數位媒體藝術系系主任 朱莉

龍王BPD品牌部總監 脫拓

龍王BEC線上運營總監 楊會生

龍王BPD品牌策劃 賈亞君

龍王BPD品牌策劃 安淩霄

北京靈銳互動 聯合創始人時報金犢獎評審委員 劉繹源

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

以及吉林省周邊院校500多名師

呂英華長春人文學院校長。(圖/時報金犢獎組委會提供)

分享會伊始，長春人文學院校長 呂英華 教授發表致辭，呂校長對金犢獎組委會致以感謝，並說道：2006年至今，長春人文學院與金犢獎結緣已有15年。15年間，我校藝術學院視覺傳達系的師生在金犢獎這個創意平臺上累計創作4000餘件作品，獲得過包括全場大獎在內的金銀銅大獎百餘件，也為人文學院贏得“最佳金犢創意學校”的稱號。這些榮譽與嘉獎極大地鼓舞了師生的創意熱情，促進了專業實踐教學的發展，提高了我校相關專業的學科聲譽。

多年來，藝術學院視覺傳達系堅持“以賽促教，真題真做”教學方針，現已形成了一定的教學特色，並取得了相當的成績。通過金犢獎等賽事平臺的支持下，已有百餘名學生進入到國內乃至國際知名的創意機構任職，並逐漸成長為行業的中堅力量。

在此特別感謝金犢獎為廣大師生提供了優質的發展平臺，同時感謝金犢獎30年來堅持不懈的推動海峽兩岸乃至全球華人青年創意力量的交流與成長。

張厚煒金犢獎組委會代表。(圖/時報金犢獎組委會提供)

隨後，金犢獎組委會代表張厚煒先生發表講話，金犢獎30年，感謝院校的支持，介紹了金犢獎30年周年各項重大活動，希望通過青年人的創作熱情、激情，在賽事中取得優異的成績，熱情地邀請在場的每一位師生與全球創意青年及各界人士共襄年底金犢創意節盛會。

金犢獎組委會為學校贈予了感謝狀，並為院校推廣老師頒發聘書，以表達最誠摯的感謝。(圖/時報金犢獎組委會提供)

本次活動現場發佈了2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題，各單位紛紛展示了今年為同學們準備的創作主題。現場同學們通過命題影片，深入的瞭解到每項創作主題的創作重點。

時報金犢獎組委會。(圖/時報金犢獎組委會提供)

2021年，正值金犢獎三十年，秉承培養更多青年創意人才，金犢獎在本次活動中舉辦了「經典三十,百座金犢校園創意展」通過百餘件歷屆金獎作品的展出，同學們看到了創意的偉大，領略了創意燎原的震撼。

時報金犢獎組委會。(圖/時報金犢獎組委會提供)

本次活動還特別邀請了北京靈銳互動聯合創始人金犢獎評審委員劉繹源先生，與師生們分享了主題為《讓思維擴列》的創意講座。創意講師通過視角、表達、邏輯三部分來教給同學們如何看待問題、如何溝通問題、如何解決問題。

北京靈銳互動聯合創始人金犢獎評審委員劉繹源。(圖/時報金犢獎組委會提供)

在一陣陣熱烈的掌聲中，本次活動進入到尾聲，長春人文學院藝術學院視覺傳達系主任 馬錦天老師上臺感謝各位嘉賓、老師、同學們對創意的熱情，對華文創意的支援，希望吉林地區的創意青年在2021牛年，讓創意牛起來，讓自己真正能夠牛氣沖天，犢當一面。

長春人文學院藝術學院視覺傳達系主任馬錦天。(圖/時報金犢獎組委會提供)

最後，熱情的師生們親切合影留念，留下了吉林青年們最美麗的微笑，同時紛紛像金犢獎30年送上了誠摯的祝福，活動取得了圓滿成功。

(中時新聞網)