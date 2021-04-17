老蕭今親臨「傅麵麵」成都首店為開幕加持。（喜鵲娛樂提供）

老蕭今親臨「傅麵麵」成都首店為開幕加持。（喜鵲娛樂提供）

老蕭今親臨「傅麵麵」成都首店為開幕加持。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（老蕭）斜摃事業版圖不斷擴張，他上月30日生日宣布擔綱大陸全新餐飲品牌、投資1.5億台幣的「傅麵麵」主理人，今（17日）適逢他農曆生日，老蕭親臨成都首店為開幕加持，有趣的是，老蕭一落地成都就下雨，雨神威力再度成為話題；今活動談到前陣子防疫隔離的心情，老蕭調皮表示：「有一點點上癮，因為可以全心全意在音樂的世界裡，如果可以希望每一年都有這樣的閉關計畫。」

老蕭今加碼曝光他在隔離期間全新投入創作，短短14天已寫了五首新歌，預告今年將有新專輯以及全新巡迴演唱會計畫，應該很快就能與大家分享。對於今「傅麵麵」首店開幕，兩岸三地演藝圈好友也紛紛獻聲祝賀，老蕭感動表示：「真的揪甘心！好感謝大家的祝福，聽說也是第一次遇到祝賀影片多到發不完。」祝賀名單星光熠熠，超豪華人脈堪稱銀河戰艦等級。

老蕭此次首店在成都太古里，佔地30坪，試營運已座無虛席，預計2022前，兩岸三地各城市將展店突破30家分店。今開幕活動播出眾星祝賀影片，包括丁噹、小S、王子 邱勝翊、向太陳嵐、向佐、向華強、老高、余文樂、李榮浩、周杰倫、林俊傑、哈林、郎朗、張信哲、舒淇、黃子佼、黃曉明、潘瑋柏、蔡康永、鄧超、謝霆鋒等人紛紛支持。

(中時 )