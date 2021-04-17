鹿港鎮今年最年長的模範母親施呂綉鳳已經97歲，身體依然硬朗，從事慈濟資源回收站志工20餘年，鹿港鎮長許志宏感動她付出的精神。（吳敏菁攝）

鹿港鎮今年最年長的模範母親施呂綉鳳已經97歲，身體依然硬朗，從事慈濟資源回收站志工20餘年，鹿港鎮長許志宏感動她付出的精神。（吳敏菁攝）

鹿港鎮今年最年長的模範母親施呂綉鳳已經97歲，身體依然硬朗，從事慈濟資源回收站志工20餘年，天天整理寶特瓶，壓扁以利回收，賣的錢都捐給慈濟功德會，還帶動子女一起響應，她總說，能盡點力去助人就是人生最大的快樂。

施呂綉鳳3歲喪母，20歲嫁到鹿港施家，夫婿從事木作，修繕過許多知名建築，夫妻育有3女2男，1996年，還被表揚為四代同堂之代表家庭。

如今，施呂綉鳳的先生已經過世10幾年了，施呂阿嬤回憶，先生晚年多次中風，師姐說，回收也是做功德，就常推著阿公的輪椅到慈濟的資源回收廠做志工，後來先生往生了，她持續堅持，「也幫先生的分一起做」。

施呂綉鳳說，慈濟師姊表示，61支寶特瓶就可做成一張毛毯，就想著動手回收壓平不難，還可以幫助人，減少地球的垃圾，一回頭20年囉，帶動了長子施純銘、次子施純乾及女兒媳婦等，全家都加入志工行列。施純銘曾任鹿港福德祠主委，弟弟施純乾職場退休後協助管理慈濟資源回收廠；一家都說，歡喜做，甘願受，都是受到母親的身教薰陶。

施呂綉鳳阿嬤與另外5位年長志工被譽為慈濟「六朵花」，年紀加起來超過500歲，證嚴法師每次到彰化，都會來探望六朵花，與阿嬤們話家常。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮今年表揚模範母親28位，最年長的是施呂綉鳳阿嬤，她的歡喜付出，讓子女們都熱心投入社區公益，成為鄰里的榜樣。

(中時 )