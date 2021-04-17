法務部16日公布新檢察長人事案，因處理台鐵太魯閣號事故備受關注的花檢檢察長俞秀端，將調任彰化地檢署檢察長，受到矚目。對此，前國民黨立委陳學聖痛批，民進黨如何有臉面對太魯閣號罹難冤魂家屬？是否是怕被查出見不得人的隱情？「這是什麼邏輯」。

陳學聖今(17日)在臉書上發文表示，民進黨如何有臉面對太魯閣號罹難冤魂家屬？太魯閣號重大意外才發生半個月，當時主動跳到第一線的花蓮地檢署檢察長俞秀端，16日發佈升任彰化地檢署檢察長，同日本案也宣告偵查終結，以過失致死，起訴李義祥、阿好。

陳學聖感嘆，這個巧合也太完美，並忍不住質疑，究竟是因為配合檢察長俞秀端升官而結案，還是因為結案了，所以俞秀端可以升官？「民眾迷糊了！但罹難者家屬絕對是痛心的！」

陳學聖指出，那麼多人就這樣慘死走了，原想政府已嚴重失職，最起碼辦案時，也要還給死亡冤魂、家屬一個公道，而檢察體系就是大家唯一的期待，結果屍骨未寒，法務部就忙著大搬風，難道慢一兩個月有那麼難嗎？難道是怕查出什麼見不得人的隱情嗎？

陳學聖質疑，當初洪仲丘事件爆發時，進黨是如何訴諸民意，搞到連軍法審判都廢了，但現在呢？而2018年9月時任花蓮縣長傅崐萁因案入獄，所餘任期才剩3個月又7天，民進黨政府竟然可以史無前例、派法務部次長蔡碧仲前往代理，理由是重視花蓮，但在太魯閣號事故造成慘重傷亡後，民進黨政府竟然可以在真相未明之前，就將第一線檢察長調走，「這是什麼邏輯？我不服氣！更為傷逝、傷慟者悲哀！」

民進黨如何有臉面對太魯閣號罹難冤魂家屬？ 太魯閣號重大意外才發生半個月，當時主動跳到第一線的花蓮地檢署檢察長俞秀端，16日發佈升任彰化地檢署檢察長。同日本案也宣告偵查終結，以過失致死，起訴李義祥、阿好！ 真的是太完美的巧合，究竟是因為配合檢... 由陳學聖發佈於 2021年4月16日 星期五

(中時新聞網)