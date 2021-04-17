110年全國中等學校運動會17日至22日在雲林縣登場，新竹市全中運代表隊挾帶去年11金、10銀、13銅的好成績，今年誓言再下一城，今天由副市長沈慧虹代表授旗，與選手共同揮舞市旗，展現奪金決心。

沈慧虹表示，體育專長的孩子要歷經比別人更多的訓練與考驗，感謝校長、教練費心照顧，市府尤其重視選手們的健康與安全，身體是運動員的天賦，運動員受傷了無法重來，要在注意安全的前提下，把訓練成績展現出來，個人項目跟自己競爭，團隊項目要團結一起互相補位，希望大家要比現在的自己更進步，把好成績帶回來新竹市。

教育處代理處長沈靜濤指出，今年新竹市桌球和網球的選手已經在資格賽打敗眾多好手，前進會內賽，今年的獎牌數想必更能超越以往，市府近年非常重視基層運動選手培訓與扎根，除了積極投入資源改善體育設施外，也依據各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化4級培訓制度，要成為運動選手最堅強的後盾。

拳擊教練李佳芬表示，今年拳擊項目除了有兩位主力奪牌選手，分別為第七量級黃冠群及第十量級潘辰威，都是去年金牌選手。另外還有今年國三第一量級巴宇僮及第三量級邱宏恩，奪牌可能性極高。另，整體的奪牌熱門項目除了拳擊還有包括游泳、桌球、田徑、射箭等。

(中時 )