大陸女演員楊紫小時候就是個家喻戶曉的童星，長大後因為電視劇《香蜜沉沉燼如霜》和《親愛的，熱愛的》，讓她人氣飆升，更被評為「90後四小花旦之一」，每每有新作品都會引起超高討論度；日前楊紫在粉絲見面會上，被台下的人叫老婆讓她一聽愣了，再急忙喊「我沒有結婚」，超萌反應讓不少網友瘋喊「那我們結婚吧」。

昨（16）日微博上有一段楊紫在粉絲見面會的畫面引起討論，畫面中楊紫和主持人互動時，台下不斷傳來「老婆、老婆」，她當下感到很疑惑，看了看台下還發出「嗯？」；過沒幾秒楊紫一臉哭笑不得地說，「不要亂叫我老婆，我沒有結婚」，一說完自己也忍不住笑出來，反應太可愛讓粉絲都快被萌暈。

楊紫說自己還沒結婚，要粉絲不要亂叫她老婆。(圖/ 摘自微博)

當天楊紫梳著微卷的公主頭髮型，身穿一襲白色閃亮亮長裙，現場粉絲拍的零修圖照，更發現楊紫皮膚狀況保養極好，身材纖細，不僅像是仙女下凡，還宛如待嫁的新娘子，難怪台下粉絲都想叫她一聲「老婆」。

楊紫超可愛的回覆讓網友又戀愛了，「她說的不算，單方面宣布我跟她結婚了」、「楊紫老婆，我們結婚吧」、「這是我老婆，叫楊紫，請大家祝福我們」、「這個造型好適合她啊，美女就該這樣」、「路人覺得這個拍得好漂亮啊，而且也很瘦」、「來，大聲喊，老婆」。

(中時新聞網)