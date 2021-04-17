一位女子聽信市場老闆稱海瓜子買回去「不用吐沙」就能料理。沒想到下鍋一炒卻看到不少化為黑泥的海瓜子，讓她崩潰狂吐。(摘自爆怨2公社)

一般來說，在料理貝類海鮮前，都要經過吐沙程序才能料理。一位女子聽信市場老闆稱海瓜子買回去「不用吐沙」就能料理。沒想到下鍋一炒卻是盡是沙子，還看到不少化為黑泥的海瓜子，讓她崩潰狂吐。對此，常客透露「不用吐沙」的真相，直言，「別太相信老闆說的話。」

原PO日前在臉書社團「爆怨2公社」上表示，市場賣海瓜子的老闆跟她說「買回去不用吐沙！」然而，原PO買回去後仍不放心，將海瓜子放著吐沙5小時，下鍋一炒結果卻讓她崩潰。只見殼中的沙子卻全都混入鍋中，甚至有好幾顆更呈現出黑泥狀，根本難以下嚥。原PO直呼，「不是你吐沙，是我吐沙啦！」

貼文一出，內行一看便指出，原PO買的海瓜子「死的居多」，黑色的海瓜子代表已經死掉，在炒之前就要挑掉。「因為都往生了，所以有沙也吐不出來」、「那種黑色的是死的，吐不出沙子，要下鍋前要稍微挑一下，不然整鍋都會毀掉，會有臭水溝的味道」。

對此，過來人坦言，很多市場老闆專賣蛤仔會抓準客人想省事的心理，跟他們說買回去不用吐沙，建議這種話還是聽聽就好。「千萬別相信不用吐沙的鬼話」、「市場常客告訴你，老闆都胡扯的！回去自己要吐沙」。

(中時新聞網)