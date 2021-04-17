秀枝阿嬤兒子罹患俗稱「漸凍人」的運動神經元病變，她不但要每天搭1小時的公車探視照顧兒子，更前往餐廳打工補貼家計，扶養兩個孫子，孫女也獻上畫作表達對阿嬤的感謝。（馮惠宜攝）

來自越南的氏康媽媽丈夫在五年前連續兩度中風以致全身癱瘓，他擔起一家經濟重任，經常從早加班到晚。（馮惠宜攝）

家扶基金會17日在全國大飯店舉辦「2021全國自強母親表揚活動」，副總統賴清德應邀與會並頒獎給自強母親。（馮惠宜攝）

「罕病兒是人生最大的禮物」，剛送走19歲罕病兒的姵嵐媽媽17日出席家扶基金會「2021全國自強母親表揚活動」，她讓原本活不過5歲的兒子小璿，奇蹟活了近20年，站上舞台分享生命故事，擁抱24歲的大兒子小宸，她說，是兩個貼心的孩子教會她用樂觀、不同角度看待事情，他們是人生最大的禮物。

家扶基金會17日在全國大飯店舉辦「2021全國自強母親表揚活動」，各地家扶中心從2萬7千多戶扶助家庭中遴選推薦23位母親，有身兼父職的越籍媽媽，還有打工照顧漸凍人兒子及孫子的七旬阿嬤，以及為罕病兒締造生命奇蹟的姵嵐媽媽；副總統賴清德、衛福部部長陳時中、台中市副市長令狐榮達也到場表達最深的祝福，肯定她們憑毅力成為一家支柱。

姵嵐媽媽小兒子小璿罹患全球只有三例、台灣第一例的「頑固性癲癇多重障礙」，被醫生判定活不過5歲，但姵嵐媽媽從未放棄，小璿不定期癲癇發作，她總揹負小璿穿梭在住家和醫院之間，但也因為媽媽細心照顧，為小璿創造了生命奇蹟，和家人相處近20年的時間，直至去年底離世。

家扶基金會也製作影片，表達小璿對母親的感謝，一段「過去19年你都為我而活，現在你要為自己而活」文字讓媽媽忍不住飆淚，24歲的大兒子則送上登山鞋，用行動鼓勵媽媽「去戶外爬山」；回憶過去總總辛苦，姵嵐媽媽說，是兩個孩子守護了這個家，因為小璿，她更加注意自己的健康也結識許多善緣，且大兒子身兼父職為弟弟把屎把尿，還操辦告別式，成熟懂事，她十分珍惜擁有的這一切。

今年家扶基金會從2萬7千多戶扶助家庭中遴選推薦23位母親，受表揚的自強母親有5位罹患身心障礙或曾重病，有6位需照顧身心障礙或重病的家人，有12位需照顧罕病或身心障礙兒，還有一位是姐代母職，每一位自強媽媽都有堅毅的生命故事。

(中時 )