味全龍隊今天回到天母主場迎戰富邦悍將，王維中今天也將後援出賽，總教練葉君璋表示，今天預計投40球左右，至於何時回先發還要再觀察。

王維中在3月14日先發投完後出現左手腕瘀青、腫脹的情況，經過這段時間的修養，14日再度出賽，面對中信兄弟用15球中繼1局，投出1次三振，順利解決3名打者。

今天王維中確定將會出賽，預計投球數在40球內，葉總說：「上一場投完整體狀況看起來不錯，也沒有不舒服的症狀。何時回先發還要再看，局數慢慢增加，先發應該不會太遠，尤其布里悍離開後也是要補上來先發，就是看投幾局的問題。」

若王維中能順利回到先發輪值，龍隊先發投手有鋼龍、徐若熙、林子昱、王維中4人，伍鐸應就會回到長中繼的角色。

而布里悍確定將要轉戰韓職，離台進入倒數，加上今天出賽應還有3次先發，若照正常輪值可能會全數對上富邦，葉總表示，可能只會有2場對富邦，「投手教練考慮，避免在短時間內重複交手同一隊伍，不過至於哪幾場仍未定。」

至於布里悍離隊後的洋投空缺，葉君璋表示，球隊目前已經開始鎖定人選，但由於疫情關係洋將來台較不容易，「要確定找到好的才來，至少我們現在還有伍鐸，壓力還沒那麼大。」

(中時 )