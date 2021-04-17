成人影音平台「SWAG」近期高調模擬台北捷運內部車廂拍片，引起警方與北劫高度關注，刑事局於本月1日大動作帶回劉姓負責人，並陸續約談SWAG旗下多名AV女。據了解，色情平台勢力消長後，反而意外使靠拍照活動營利的主辦單位以及應召站業者有利可圖。

據《鏡周刊》報導，北部一名攝影活動主辦單位透露，早在相關色情平台出現前，他可靠舉辦女子拍照活動月入15萬，但自從類似色情平台竄紅後，大量的男會員便被吸入該平台客群，最關鍵的原因即是，可以近距離與女直播主拍照、親密接觸。

該名主辦還說，他所舉辦的攝影活動即是秉持著，只可拍照、聊天，但不能有近距離接觸，未料，色情平台興起後，卻帶起可啪可攝的風氣，吸走大量客人。因此他斷定，該平台遭打壓後，女模特兒、直播主將會回歸拍照市場賺錢。

另外一名得利者，即為應召界，北部一名雞頭透露，過去的應召小姐只需要收錢辦事，但自從該平台出現後，不少男客都會要求要加價拍攝，或是指名要能拍攝的小姐，導致業績直落3成。

(中時新聞網)