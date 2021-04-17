澎湖漁民直擊大陸054A型導彈護衛艦「荊州號」15日疑似穿越台灣海峽中線現身台灣淺堆海域，海軍澎湖一四六艦隊表示，敵艦是否侵入領海不予回應。

澎湖漁民披露，15日下午在海上漁撈作業時赫然驚見一艘大陸054A型導彈護衛艦穿越台灣海峽中線，還清楚看見軍艦舷號532，經證實是中國海軍護衛艦「荊州號」。

澎湖漁船雷達上顯示「荊州號」確切經緯度位置，出沒於東經118度52‧889分、北緯22度44．939分處，距離七美島西南方約40浬處，即是俗稱「台灣淺堆」海域。

針對中國海軍054A型導彈護衛艦是否侵入我國領海，海軍澎湖一四六艦隊政戰主任莊義欲表示未獲上級授權，不予回應。

澎湖海巡隊指出，位於台灣海峽中線附近的台灣淺堆海域一直屬於兩岸模糊地帶，台灣與中國對於兩國的領海認定不同，雙方都會派遣軍艦不定時巡弋，宣示主權及護漁行動。

(中時 )