台鐵局太魯閣事故台東8名罹難者17日上午於台東市立殯儀館聯合公祭，行政院長蘇貞昌一一注視罹難者的遺照。（蔡旻妤攝）

台鐵局太魯閣事故台東8名罹難者17日上午於台東市立殯儀館聯合公祭。（蔡旻妤攝）

台鐵局太魯閣事故台東8罹難者17日公祭，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親臨致哀，會場上逐一播放罹難者生前最愛的歌曲，悠揚的音樂讓家屬紛紛泣不成聲。遺照上有家屬留言寫下「妳的樣子，永遠刻在我們心底」，靈堂上一張張青春的遺容讓人鼻酸，氣氛哀戚。

蔡英文和蘇貞昌公祭後，逐一向家屬致哀，蔡英文擁抱家屬給予最深的安慰，希望家屬早日走出苦難；蘇貞昌和林佳龍則不斷地向家屬點頭表達歉意，部分家屬向蔡、蘇表明，希望台鐵能再改善。蘇貞昌步入會場前，逐一凝視著罹難者的遺照。

台東8名罹難者中，31歲的陳盈靜是一位很有愛心又優秀的獸醫師，家屬特地選擇她抱著狗狗的照片。32歲的李家興帶著妻子北漂到桃園打拼，夫妻都從事板模工，不怕辛苦就希望多存點錢，事發當下李推了妻子一把，救了妻子一命，但夫妻從此天人永隔。而長相甜美32歲的廖翊羽，服務於知名金融單位，妹妹在其遺照寫下「姊姊永遠是最耀眼的存在」、「妳的名字、妳的樣子永遠刻在我們心底」。

其中，21歲的陳品全及莊建致兩人是國中、高中同學，莊建致父親年邁、他是家中獨子，為改善家中經濟，高中畢業後就選擇志願役憲兵，即將升下士。陳品全則念陸軍專科學校，今年6月即將畢業，陳品全的父親在其遺照旁寫下「願你在天上繼續昂首闊步，發光發熱」。

據了解，台東罹難者中最年長為46歲，最年輕的2人為21歲，平均年齡僅29歲，一張張青春洋溢的遺容，懷抱著來不及完成夢想，讓人看了十分不捨。

(中時 )