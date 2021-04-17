42歲台灣女星陳喬恩2019年參加大陸戀愛實境秀《女兒們的戀愛2》，與小9歲大馬富二代艾倫（曾偉昌）假戲真做，姐弟戀交往至今快2年，今(17日)更被節目導演吳夢知在招商會上爆料「就像陳喬恩要結婚了」，與艾倫疑似好事近。

曾被列為台灣演藝圈黃金剩女之一的陳喬恩，2019年因參加《女兒們的戀愛2》認識小她9歲的大馬富二代艾倫，並在節目中接受對方表白，之後更在微博強調「沒劇本、沒台詞，愛情沒有放棄我」，大方認愛。

時常在社群網站甜蜜放閃的兩人，現在更傳出姐弟戀好事將近。《女兒們的戀愛》導演吳夢知今(17日)在電視台招商會上宣傳《女兒們的戀愛》第4季時，脫口一句「我們的節目是真的，像陳喬恩就要結婚了」，引爆大陸網友熱議，陳喬恩則尚未對此回應。

《女兒們的戀愛》導演吳夢知今日在招商會大爆陳喬恩要結婚了。(取自新浪娛樂)

陳喬恩出道20年，主演過《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等多部爆紅偶像劇，然而她感情世界也相當精采，曾與明道、阮經天、霍建華、邱澤等男星傳出緋聞，但都沒有正面認愛，直到她在2019年因參加真人秀接受艾倫告白，才正式脫單。

(中時新聞網)