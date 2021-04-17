美國總統拜登今天與日本首相菅義偉舉行雙邊峰會，雙方重申台灣海峽和平與穩定的重要性。國民黨副祕書長黃奎博說，這句話是在談論中共對區域及全球的影響，因此其弦外之音，在敬告民進黨政府勿因搞台獨或刻意刺激中共，導致台海更緊張。

黃奎博說，這份聯合聲明有太多與台灣無直接關係、但會影響到區域政經與安全的文字，台灣各界若只注意到台海和平與穩定的重要、鼓勵和平解決兩岸問題這樣一句話，而忽略了其他重要內容，就很容易會誤以為這次聯合聲明主要是針對台灣或台海而來的了。

黃奎博指出，美日聯合聲明中，台灣或是台灣海峽只占了一句話，「台海和平與穩定的重要，鼓勵和平解決兩岸問題」，這是因為在談論中共對區域及全球的影響，所以當然主要是針對中共；但聯合聲明的弦外之音，包括要民進黨政府不要因為搞台獨或刻意刺激中共，導致台海更緊張，否則民進黨政府也與美日的聯合聲明相左。

黃奎博表示，根據公開資訊，可知台灣並未被明確納入美日安保條約「周邊有事」的範圍內，但這是美、日52年來再次在元首級的聯合聲明提及「台海和平與穩定」，顯示美、日對於台海近來的軍事緊張感到關切與憂慮；如果已明確化，中共當局的反應恐將不只如此。

至於為何日本首相在過去長時間都未與美國共同提及台海的和平穩定，黃奎博推論，這可能跟發表聲明時的台海緊張程度、美日關係、中日關係、日相國內政治聲望或地位等因素都有關。

他解釋，這次正好遇到台海緊張、美國加大與中國大陸的競爭力道、釣魚台問題複雜化、菅義偉民調明顯下跌導致解散眾議院的聲浪愈來愈大，都讓菅義偉需要美國的明顯支持以拉抬聲勢，所以菅義偉決定同意拜登的要求，共同將台海納入聯合聲明中。

黃奎博說，不過，中共與日本領導人的會談也時常提到台灣，而且日本也不會表達與中共方面明顯相左的立場，他舉例，1998年前大陸國家主席江澤民訪問日本前首相小淵惠三，後者便承諾不支持台獨，也不在非官方和亞太區域之外的領域與台灣接觸。

此外，2018年，大陸國家主席習近平和日本前首相安倍晉三在俄羅斯海參崴「東方經濟論壇」見面時，也觸及台灣議題，安倍表示「在歷史和台灣問題上，日方堅持在兩國政治文件中確認的立場，這一點沒有任何變化」。

(中時 )