安心便當使用有機食材，就可做出色香味俱全的便當。（主辦單位提供）

只要造形要美，可設計小朋友喜歡的卡通造形，就可增加小朋友的食慾。（主辦單位提供）

台灣食在安心合作社17日在小瓢蟲農場，舉辦「春之旅．便當菜」，邀請部落客陳思慧教做安心便當，使用來自合作社社員的有機食材做出色香味俱全的便當，讓人食指大動。

行政院農業委員會水土保持局為鼓勵青年學子或回鄉青年，導入創意構想解決農村相關問題，訂定「青年回鄉行動獎勵計畫」。有限責任台灣食在安心合作社結合育誠藻好蛋、振東橘園、一吉米有機農場、小瓢蟲農場、湖丘有機農場，神谷山等多家有機農場，以「回家菜」為基礎，申請獎勵計畫，期能為有機小農開闢出路。

參加「春之旅．便當菜」大多數為年輕父母，希望爾後自家小寶貝上學時可以帶一個有看頭又兼具營養均衡的便當。

講師陳思慧表示，很多家長反應，小孩挑食，這不吃、那不吃的很難伺候；只要用點巧思就可以解決這個問題，比如，許多小孩不喜歡吃蔬菜，只要將蔬菜汆燙後稍微擠乾，切碎，加上一點麻油、芝麻、海苔與白飯攪拌均勻，大多數的小孩都可以接受。其次就是造形要美，可設計一些小朋友喜歡的卡通造形，可大大增加小朋友的食慾。

學員陳麗雪表示，今天從思慧老師這裡學到一招好用的功夫，蔬菜拌飯太好用了，可以大大增加小朋友將不喜歡吃的蔬菜挑出來的難度。陳亭君也深表認同，而且只要加點巧思，蘿蔔也可以化身美麗的花朵。

今年3歲半的平晏，最感興趣的則是紅蘿蔔雕花，用印模一壓，一條魚、一朵花就出現了，就像變魔術一樣，自己壓出來的花特別好吃。

今天唯一個爺爺級的陳姓學員，在這群年輕爸媽中特別顯眼，雖然做飯的技術不怎麼樣，不過吃了今這些以有機栽種的蔬菜與飼養的雞肉後，不禁大嘆，吃過今天這餐之後才知道什麼才是真正的食物。

(中時 )