水情吃緊，外界質疑政府推動耗水費決心，經濟部水利署今天強調，正加緊腳步進行耗水費徵收的各項工作，開徵目標不變、時程不變，預計今年年底前提出方案，目前規劃方向採大用水戶繳耗水費，只要節水就能省愈多。

水利署表示，徵收辦法方案除透過各產業界的座談會廣徵意見外，也會參考全國工業總會4月11日提出的全水政策五大建議，以凝聚規劃共識；年底前會提出草案，徵收耗水費政策絕無跳票情形。

水利署指出，耗水費徵收目的是為了發展再生水及加強用水大戶節約用水。目前再生水廠由政府公務預算興建，水價達18元以上，耗水費挹注可以加速建設、減輕政府與用戶負擔，提升使用再生水誘因。

水利署說，耗水費徵收對象是以每月超過一定用水量的大戶優先，因為工業用戶多集中在園區內，用水集中、容易裝設回收循環設備來提高回收率，也可讓使用再生水等非自來水水源，能有更好節水成效，最容易達成耗水費節水目的。

此外，為了落實生活節水，水利署說，將持續推動強制省水器材政策，並加強推廣雨水貯留及民生大用水戶節水輔導。

(工商 )