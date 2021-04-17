針對違規停車檢舉亂象，高市警局「回應民意」有但書免罰，除在消防栓、交叉路口10公尺、公車站牌及併排停車等處外，其餘違停可視情節輕微，以勸導為主。未料，又引爆另派網友論戰，嘲諷「這樣誰還停停車格繳錢」，警方則強調「正反意見都有，原則就是依法行政」。
高市近來出現違規停車檢舉魔人，民眾收到紅單，引爆民怨。多位民代更直接向市長陳其邁告「御狀」。其中，三民二分局今年1至3月，共舉發1.9萬多件，某位特定檢舉魔人就檢舉8300多件，警方無奈說，光是郵資費就耗資近30萬，已排擠日常警政治安維護工作。
新興分局統計，107年度共計受理民眾檢舉交通違規件數為1萬7,886件，108年度受理件數增加至2萬2,654件，109年度受理件數更是來到3萬4,763件，相較107年度增加了近一倍的數量，著實可觀。
為有效降低違規情事及檢舉案件數量，新興分局今年1月起，透過相關資料的蒐集與分析比較，找出轄區的檢舉熱時、熱點，進而規劃適當警力加強相關路段巡守及違規取締，並針對周邊店家及民眾進行宣導，有效降低交通違規情事發生。
市警局統計，去年度民眾檢舉違停總件數65萬6755件，共舉發50萬7082件，郵資支出約2183萬；今年1至3月檢舉違停總數16萬1863件，已舉發13萬3781件，郵資支出逾575萬。
市警局交通大隊分析，民眾檢舉違規停車的類型，大多是違反道路交通管理處罰條例第55條及第56條規定，考量行為人違規停車的情形，除了在消防栓、交岔路口10公尺、公車站牌與併排停車等情形外，其餘之違規停車行為，如未嚴重危害交通安全秩序，且情節輕微之前提下，可勸導免罰。
交大大隊長張偉中說明，勸導是依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第5款、第6款規定，包括臨時上下車，或是深夜0至6時違規停車，在不會影響到整體交通安全下，警方會以勸導為主，不會開單。
此「新制」一出，又引爆「正義方」網友不滿，狂酸「溫暖的高雄違停最有人情味了」、「笑死！警察不執法，民眾免錢幫忙拍照還嫌」、「直接把紅黃線都廢除啊，交通法規也廢一廢，省得大家麻煩！」
針對日前遭開單的民眾，張偉中說，若符合被勸導條件者，有機會銷單，這幾天已派員逐件過濾。他強調，會非常非常小心謹慎處理違停案，雖然正反兩面都有，但警方是執法單位，一切依法行政。
(中時 )
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