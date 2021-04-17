偷電沒罪但卻慘賠百萬，桃園一家企業社的張姓負責人，偷隔壁廠房的電，從2006年7月開始，一直到2016年6月為止，偷電時間長達10年，該廠房的何姓負責人發現電費過高，經調查才知道廠房長期被偷電，不過張姓負責人刑事部分一、二審皆無罪，但民事須賠償416萬3250元。

根據判決書，何男從2004年起開設兩間廠房，隔壁廠房則是張男所擁有，想不到張男從2006年開始，偷偷將何男廠房的電源線，拉到自己廠房的電源開關，爽偷電長達10年，直到某天何男終於發現電費高的有點不對勁，請師傅來檢查，才揭發張男貪小便宜的行為。

刑事部分，檢方依竊盜罪起訴張男，不過一、二審經法官審理，張男並無構成，以和平破壞他人持有支配關係，並建立自己新的持有支配關係之「竊取行為」，難認觸犯刑法之竊盜罪，因此張男最終獲判無罪。

至於民事，張男表示因為廠房沒裝設電表，用電則是透過何男廠房的電箱插座、付費電表，且10年來沒收過電費單，不過根據現場狀況，張男確實有在用電，因此存在「消極未繳納電費行為」，認定張男無正當理由，使用何男付費之電能，獲取不法利益，判張男須賠償416萬3250元，可上訴。

(中時新聞網)