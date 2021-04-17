花旗集團於15日發聲明宣布，將退出含台灣在內等13個市場的消費金融業務；隨著花旗銀行拋出撤出台灣消金市場震撼彈，不少銀行聚焦其在台灣的消金市場，有分析師指出，中信金、玉山金、台新金3家金控都有可能受惠，其中台新金消費金融潛力最大，有望吃下花旗台灣消金市場。

花旗集團15日宣布退出澳洲、大陸、巴林、印度、印尼、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、菲律賓、台灣、泰國和越南等市場消費金融業務；消費金融包括存放款、信用卡、財富管理。

花旗銀行來台成立至今逾50年，宣布撤出台灣消金市場後，表示確切時間目前暫未確定，而先前外傳新加坡星展銀行將接手花旗在台灣消金業務，星展銀行對此回應「若有適當機會，持開放態度」，但目前來說究竟是哪家銀行接手，尚未有確切消息。

分析師阿格力對此在《理財達人秀》上表示，隨著電商和行動支付層出不窮，導致對信用卡需求也越來越大，自2011年到2019年之間，信用卡簽帳金額從1.5兆上升至3兆，10年成長了1倍。

至於在信用卡方面，有3家公司最有潛力搶得花旗銀行在台灣消金市場，分別為台新金、玉山金和中信金，半年內消費有效信用卡數均達逾400萬張；另外，國泰和富邦同樣有數量不少的有效卡數，但多數用於刷保費付款，不太屬於消金性質，因此也不太可能分得花旗市佔。

針對台新、玉山和中信3家公司的資訊比較，其中能發現中信並非以手續費消金為主，去年手續費收益比重僅約1成，相較另2家的3成少上許多；而根據前三月的EPS來說，台新金0.37元雖不如中信金1.01元和玉山金0.41元，但其年增率卻是高達85%，遠超外兩家55.4%和5.1%的年增率。

而台新金在數位銀行方面成績亮眼，其台新Richart數位銀行帳戶數量更是遙遙領先第二名的98萬戶，達236.8萬戶，市佔率高達36.65%，由此可見其消費金融業務相當強勁，堪稱數位銀行霸主。

(中時新聞網)