3大利空因素，令台股再度改寫歷史新高！這有點諷刺的一句話，道盡多少人的心酸與無奈。相信在一個禮拜前，也就是4/9，台股創高之後拉回收黑那天開始，就有人提醒你，行情反轉的警訊已經悄悄降臨，因為到當天為止，已經是融資連續第11天的增加，餘額正式突破2400億。

再過兩個交易日，也就是4/13這天，台股再度改寫歷史新高，但留下一根極其難看的上影線，同一時間還爆出史上新天量。連續的3根黑K，令許多原就看空的專家們見獵心喜，因為這可是技術分析的「黑3兵」啊！這可是不折不扣的空方排列啊！

結合：1、融資餘額連續上升且來到近期高點；2、高檔爆出歷史天量；3、連續黑K的技術型態。令許多的財經節目，紛紛給出輕則「空頭」、重則「崩盤」的判斷。

問題來了！為何台股看似「三大皆空」，卻能夠在短時間內改變頹勢，並且以長紅K的姿態再度刷新歷史新高呢？原因在於，這3個利空因素，全都解讀錯誤！

無可諱言，「爆量」、「融資」乍聽之下都是空方代名詞。但細細解讀之後，並非如此。因為全市場都忘了！現在的台股是17000點。用一個簡單的方式說明，如果你認為8500點的台股，2500億並不算過熱，那麼為何17000點的台股，4900億就是過熱呢？台北股市屬於「加權指數」，因此新天價帶來新天量，這僅是「比例原則」的概念，何須用來放大解讀？

而至於融資部分就更離譜了！2400億融資，筆者實在看不出警訊何在，舉幾個台股歷史上經典的融資過熱而隨後崩盤的例子。2007年10月，融資為4144億，台股自9859點跌至7384點；2008年5月，融資為3686億，台股自9309點跌至3955點；2011年1月，融資為3263億，台股自9220點跌至6609點。你發現了嗎？過去幾次崩盤，融資餘額至少達到3200億以上，才稱為「過熱」，而目前僅僅2400億，可還差的遠了！更何況，剛剛所說的比例原則，如果9000多點台股達到3200億以上才稱為失控，那麼17000點的台股，沒有個6000億，根本沒有過熱問題，你說是吧！

至於技術分析的問題更好解釋，筆者不只一次在專欄中指出，資金行情一來，技術分析只能閃邊站，別說黑3兵了，放眼過去一年以來，出現黑4兵、黑5兵的走勢也不在少數，但台股最終仍能屢創歷史新高，不是嗎？

既然沒有看空的理由，那麼接下來，你知道該怎麼做了嗎？

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)